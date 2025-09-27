Bản tin nông sản hôm nay (27-9): Giá cà phê giảm mạnh

*Giá cà phê hôm nay giảm mạnh sau phiên tăng giá hôm qua. Hiện cà phê trong nước được thu mua với mức giá trung bình 112.900 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, giá cà phê tại Gia Lai giảm sâu nhất 1.600 đồng/kg, về ngưỡng 112.600 đồng/kg; tại Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg, xuống mức 113.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng, còn 112.200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới hôm nay, giá cà phê tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng 27-9, giá cà phê Robusta London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 11-2025 tăng 2.61%, lên ngưỡng 4.210 USD/tấn. Hợp đồng kỳ giao tháng 1-2026 tăng 2.45%, lên ngưỡng 4.182 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt 4.131 USD/tấn.