*Giá cà phê hôm nay giảm mạnh sau phiên tăng giá hôm qua. Hiện cà phê trong nước được thu mua với mức giá trung bình 112.900 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Theo đó, giá cà phê tại Gia Lai giảm sâu nhất 1.600 đồng/kg, về ngưỡng 112.600 đồng/kg; tại Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg, xuống mức 113.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.000 đồng, còn 112.200 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới hôm nay, giá cà phê tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng 27-9, giá cà phê Robusta London bật tăng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 11-2025 tăng 2.61%, lên ngưỡng 4.210 USD/tấn. Hợp đồng kỳ giao tháng 1-2026 tăng 2.45%, lên ngưỡng 4.182 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 3-2026 đạt 4.131 USD/tấn.
Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 2.02%, đạt 378.85. US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 358.9 US cent/pound, tăng 2.12%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2026 tăng mạnh nhất, 2.62%, đạt 320.5 US cent/pound.
Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng tăng nhẹ qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 454.7 US cent/pound, tăng 0.83%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng mạnh 2.88%, đạt 385.25 US cent/pound.
|Bản tin nông sản hôm nay (27-9): Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: vneconomy.vn
*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay ổn định. Hiện giá hồ tiêu thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.
Cụ thể, Gia Lai và Đồng Nai có giá hồ tiêu hôm nay là 148.000 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh đi ngang so với ngày hôm qua, hiện 150.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu ở mức 149.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm trước; tại Đắk Lắk cũng không biến động, hiện ở mức 150.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu thế giới hôm nay giảm. Cụ thể cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 27-9, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay tiếp tục ghi nhận sự biến động tại thị trường Indonesia.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch sáng 27-9, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0.13% so với ngày hôm qua, hiện ở mức 6.945 USD/tấn.
Giá tiêu trắng tại thị trường này cũng sụt giảm 0,13% so với phiên giao dịch ngày hôm qua, đạt 9.841 USD/tấn.
Tại Brazil, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá hồ tiêu đen Brazil được giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn.
Trong khi đó, thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, không có biến động so với ngày hôm qua. Hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.
VIỆT CHUNG