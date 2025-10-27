Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu toàn cầu nhìn chung ổn định, chỉ riêng thị trường Indonesia ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ.
Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0,01%, lên mức 7.211 USD/tấn; trong khi giá tiêu trắng Muntok tăng 0,09%, đạt 10.061 USD/tấn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu mua mới tại khu vực Đông Nam Á đang dần hồi phục, dù mức tăng còn khá khiêm tốn.
| Bản tin nông sản hôm nay (27-10): Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: TTXVN
Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn neo ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA giữ nguyên 12.500 USD/tấn. Tương tự, Brazil tiếp tục giao dịch ổn định ở mức 6.100 USD/tấn.
Các chuyên gia nhận định, sau giai đoạn tăng nóng từ giữa tháng 9, giá hồ tiêu thế giới đang bước vào chu kỳ tích lũy, chờ thêm tín hiệu mới từ thị trường Mỹ và châu Âu - hai khu vực nhập khẩu chủ lực đang trong mùa tiêu thụ cuối năm.
Tại thị trường trong nước, giá hồ tiêu sáng nay đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua, dao động trong khoảng 142.000 - 143.000 đồng/kg. Mức giá trung bình toàn thị trường đạt khoảng 142.400 đồng/kg.
Tại Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu cả nước với giá 143.000 đồng/kg. Các địa phương như Gia Lai, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai duy trì mức 142.000 đồng/kg - thấp hơn khoảng 1.000 đồng/kg so với mặt bằng chung.
*Giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì ổn định, đi ngang so với phiên cuối tuần trước, trong khi thị trường thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai sàn London và New York.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ, trong khi giá Arabica trên sàn New York tiếp tục suy yếu.
Tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá cà phê tiếp tục “lặng sóng”, giữ nguyên mặt bằng cao nhất trong nhiều tuần qua. Hiện giá dao động trong khoảng 115.200 - 116.500 đồng/kg, trung bình đạt 116.300 đồng/kg.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giữ ổn định ở mức 116.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng là 115.200 đồng/kg; còn tại Gia Lai đạt 116.000 đồng/kg. So với đầu tuần trước, giá cà phê nội địa vẫn tăng nhẹ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, tương ứng mức tăng khoảng 1,3%.
VIỆT CHUNG