Bản tin nông sản hôm nay (27-10): Giá hồ tiêu ổn định

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu toàn cầu nhìn chung ổn định, chỉ riêng thị trường Indonesia ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 0,01%, lên mức 7.211 USD/tấn; trong khi giá tiêu trắng Muntok tăng 0,09%, đạt 10.061 USD/tấn. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu mua mới tại khu vực Đông Nam Á đang dần hồi phục, dù mức tăng còn khá khiêm tốn.