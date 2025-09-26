Bản tin nông sản hôm nay (26-9): Giá cà phê tăng vọt

Cụ thể, giá giao hàng tháng 11-2025 là 4.177 USD/tấn; tháng 1-2026 là 4.154 USD/tấn; giao hàng tháng 3-2026 là 4.107 USD/tấn; giao hàng tháng 5-2026 là 4.091 USD/tấn, giao hàng tháng 7-2026 là 4.084 USD/tấn.

Trái chiều, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng sớm 26-9 tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 313,30 - 371,15 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 371,15 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 351,75 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 337,85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 325,40 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 9-2026 là 313,30 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 373,25 - 438,20 USD/bao 60kg. Cụ thể: Kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 438,20 USD/bao 60kg; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 434 USD/bao 60kg; kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 420,65 USD/bao 60kg, kỳ giao hàng tháng 9-2026 là 373,25 USD/bao 60kg.

* Giá hồ tiêutrong nước không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện, giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu ổn định ở mức 150.000 đồng/kg; tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Gia Lai ở mức 148.000 đồng/kg; tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ở mức 149.000 đồng/kg.