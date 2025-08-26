*Sau một tuần tăng mạnh, giá cà phê hôm nay giảm mạnh, giảm 2.000 đồng/kg, hiện giá cà phê trong nước khoảng 121.500-122.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông giá cà phê hôm nay giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 122.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk, ch giảm 2.000 đồng/kg, hiện đang ở mức 122.000 đồng/kg; tại Gia Lai, giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 121.800 đồng/kg; tại Lâm Đồng giá cà phê hôm nay giảm 2.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 121.500 đồng/kg.
Như vậy, giá cà phê trong nước bất ngờ quay đầu giảm sau một tuần tăng mạnh, trong khi giá cà phê thế giới duy trì ổn định.
|Bản tin nông sản hôm nay (26-8): Giá cà phê giảm mạnh. Ảnh minh họa: quocte.vn
Giá cà phê trên thị trường quốc tế hôm nay ghi nhận xu hướng tăng. Trên sàn London, vào lúc 10 giờ ngày 26-8, kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta tăng mạnh so với phiên giao dịch trước đó, dao động 4.389-4.866 USD/tấn.
Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 4.866 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 4.650 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 4.524 USD/tấn, tháng 3-2026 là 4.442 USD/tấn và tháng 5-2026 là 4.389 USD/tấn.
Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng sớm ngày 26-8 tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 348,60-390,65 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 390,65 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 378,30 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 368,50 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 359,40 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 348,65 cent/lb.
*Giá hồ tiêu hôm nay tăng 2.000 đồng/kg, hiện giá hồ tiêu trong nước giao dịch ở mức 145.500-148.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông đều tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện ở mức 148.000 đồng/kg; tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước tăng 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai cũng tăng 2.000 đồng/kg, đạt mức 145.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Hồ tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Hồ tiêu trắng ASTA giữ nguyên ở mức 8.950 USD/tấn.
Theo nhận định từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và các chuyên gia trong ngành, giá hồ tiêu toàn cầu dự báo sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025. Mặc dù thị trường hiện đang trong giai đoạn "tạm dừng" do chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng chậm lại, nhưng nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại trong quý IV-2025 và quý I-2026.
VIỆT CHUNG