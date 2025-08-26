Bản tin nông sản hôm nay (26-8): Giá cà phê giảm mạnh

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng sớm ngày 26-8 tăng so với phiên giao dịch trước đó, dao động 348,60-390,65 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 390,65 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 378,30 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 368,50 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 359,40 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 348,65 cent/lb.

Cụ thể, giá giao hàng tháng 9-2025 là 4.866 USD/tấn; giá giao hàng tháng 11-2025 là 4.650 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1-2026 là 4.524 USD/tấn, tháng 3-2026 là 4.442 USD/tấn và tháng 5-2026 là 4.389 USD/tấn.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông đều tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện ở mức 148.000 đồng/kg; tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Phước tăng 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai cũng tăng 2.000 đồng/kg, đạt mức 145.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Hồ tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Hồ tiêu trắng ASTA giữ nguyên ở mức 8.950 USD/tấn.

Theo nhận định từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và các chuyên gia trong ngành, giá hồ tiêu toàn cầu dự báo sẽ tăng trong nửa cuối năm 2025. Mặc dù thị trường hiện đang trong giai đoạn "tạm dừng" do chính sách thuế phức tạp và tâm lý mua hàng chậm lại, nhưng nhu cầu mua thêm từ các thị trường lớn, đặc biệt là Mỹ, dự kiến sẽ tăng mạnh trở lại trong quý IV-2025 và quý I-2026.

VIỆT CHUNG