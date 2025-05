Bản tin nông sản hôm nay (26-5): Giá hồ tiêu, cà phê ổn định

Thị trường cà phê trong nước đi ngang so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá cà phê đi ngang so với cùng thời điểm sáng qua. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Thị trường cà phê thế giới: Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7-2025 tăng 3 USD/tấn, ở mức 4.790 USD/tấn, giao tháng 9-2025 tăng 2 USD/tấn, ở mức 4.786 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2025 tăng 0,25 cent/lb, ở mức 361,25 cent/lb, giao tháng 9-2025 tăng 0,05 cent/lb, ở mức 358,7 cent/lb.

Nguyên nhân chính là do lượng cà phê tồn kho trên sàn tăng, đã tác động đến giá. Bên cạnh đó, nguồn cung tăng từ các quốc gia đã tạo áp lực lên 2 sàn. Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil sẽ tăng 0,5% so với cùng kỳ, lên mức 65 triệu bao; sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026 của Việt Nam sẽ tăng khoảng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, lên 31 triệu bao; niên vụ 2025-2026 của Honduras, nước sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ, sẽ tăng 5,1% so với cùng kỳ, lên 5,8 triệu bao.

Trong tuần này, thị trường đang theo dõi thông tin về tình hình thời tiết tại Brazil. Có vẻ như mùa Đông năm nay đến sớm hơn, dự báo có đợt không khí lạnh từ miền Nam đi lên khu vực trồng ở bang Prana vào khoảng đầu tháng 6-2025.

VIỆT CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.