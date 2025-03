Bản tin nông sản hôm nay (26-3): Giá hồ tiêu giảm mạnh

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Nông ở mức 157.000 đồng/kg, giảm mạnh 3.500 đồng/kg so với hôm qua; tại Gia Lai mức giá 156.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk 157.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; tại Bình Phước và Đồng Nai ở mức 156.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; tại Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 156.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá hồ tiêu các loại trong ngày 26-3 (theo giờ địa phương) như sau: Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định so với ngày hôm qua, ở mức 7.241 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng Muntok không thay đổi với ngày hôm qua ở mức 10.069 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 7.000 USD/tấn; giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9.900 USD/tấn. Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang so với hôm qua đạt 12.400 USD/tấn.

Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam đi ngang so với ngày hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 7.100 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.300 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 10.100 USD/tấn.