Bản tin nông sản hôm nay (26-10): Giá cà phê giảm mạnh

Giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức 142.000 - 143.000 đồng/kg, giảm khoảng 3.000 đồng/kg so với đầu tuần. Nguyên nhân là nhu cầu xuất khẩu chững lại, khi các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu giảm nhập khẩu sau thời gian tăng mạnh từ giữa tháng 9. Nguồn cung trong nước vẫn ổn định nên giá chưa có động lực tăng.

Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 142.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

Giá hồ tiêu Lâm Đồng ở mức 143.000 đồng/kg; giữ nguyên giá so với hôm qua.

Đắk Lắk hôm nay giao dịch hồ tiêu tại giá 143.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.

*Giá hồ tiêu trong nước tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 142.000 - 143.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tỷ giá USD và chi phí vận chuyển quốc tế tăng nhẹ cũng khiến giao dịch chậm hơn. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang tập trung hoàn thiện đơn hàng cuối năm, dẫn đến việc thu mua trong nước chưa sôi động.

Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng giá hồ tiêu vẫn có tiềm năng duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng vào mùa đông, trong khi nguồn cung từ Brazil và Indonesia giảm do thời tiết bất lợi.

Tuần tới, giá hồ tiêu được dự báo dao động quanh 142.000 - 144.000 đồng/kg. Nếu xuất khẩu cải thiện và đồng USD giảm, giá có thể phục hồi nhẹ; ngược lại, nếu nhu cầu yếu, giá có thể giảm thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá hồ tiêu mới nhất tính đến ngày 26-10 như sau:

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,18% đạt 7.204 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng Muntok giảm 0,16%, đạt 10.052 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia giảm 1,33%, hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 0,81%, đạt 12.400 USD/tấn.

Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.