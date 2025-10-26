Bản tin nông sản hôm nay (26-10): Giá cà phê giảm mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước tại một số vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua, qua đó đưa mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 142.000 - 143.000 đồng/kg. Cụ thể:
Đắk Lắk hôm nay giao dịch hồ tiêu tại giá 143.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.
Giá hồ tiêu Lâm Đồng ở mức 143.000 đồng/kg; giữ nguyên giá so với hôm qua.
Giá hồ tiêu Gia Lai hôm nay thu mua tại ngưỡng 142.000 đồng/kg.
Thương lái Đồng Nai giao dịch hồ tiêu với giá 142.000 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua.
Giá hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh ở mức 142.000 đồng/kg.
|Giá hồ tiêu trong nước không thay đổi so với hôm qua. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Giá hồ tiêu trong nước hiện ở mức 142.000 - 143.000 đồng/kg, giảm khoảng 3.000 đồng/kg so với đầu tuần. Nguyên nhân là nhu cầu xuất khẩu chững lại, khi các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ và châu Âu giảm nhập khẩu sau thời gian tăng mạnh từ giữa tháng 9. Nguồn cung trong nước vẫn ổn định nên giá chưa có động lực tăng.
Tỷ giá USD và chi phí vận chuyển quốc tế tăng nhẹ cũng khiến giao dịch chậm hơn. Các doanh nghiệp xuất khẩu đang tập trung hoàn thiện đơn hàng cuối năm, dẫn đến việc thu mua trong nước chưa sôi động.
Tuy vậy, giới chuyên gia cho rằng giá hồ tiêu vẫn có tiềm năng duy trì ở mức cao nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng vào mùa đông, trong khi nguồn cung từ Brazil và Indonesia giảm do thời tiết bất lợi.
Tuần tới, giá hồ tiêu được dự báo dao động quanh 142.000 - 144.000 đồng/kg. Nếu xuất khẩu cải thiện và đồng USD giảm, giá có thể phục hồi nhẹ; ngược lại, nếu nhu cầu yếu, giá có thể giảm thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá hồ tiêu mới nhất tính đến ngày 26-10 như sau:
Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,18% đạt 7.204 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng Muntok giảm 0,16%, đạt 10.052 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi ở mức 6.100 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia giảm 1,33%, hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 0,81%, đạt 12.400 USD/tấn.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.
Giá hồ tiêu trong nước hiện ổn định nhưng lợi nhuận doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi chi phí logistics và tỷ giá USD/VND tăng nhẹ. Cước container đi châu Âu tăng khoảng 12% so với quý III, còn tuyến đi Ấn Độ và Trung Đông tăng 8% do thiếu container rỗng, khiến chi phí xuất khẩu đội lên.
Theo chuyên gia, chi phí vận chuyển chiếm 15–20% giá thành xuất khẩu hồ tiêu. Nếu cước tàu tiếp tục tăng, doanh nghiệp nên linh hoạt giữa hợp đồng FOB và CIF, tránh ký dài hạn khi giá chưa ổn định để giảm rủi ro.
Báo cáo mới của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,3%, đưa lạm phát năm lên 3%. Dữ liệu này làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, giúp USD hạ nhiệt. Khi đồng USD yếu đi, hàng xuất khẩu như hồ tiêu trở nên hấp dẫn hơn, có thể hỗ trợ giá hồ tiêu tăng nhẹ.
*Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh từ 1.800 đến 2.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 115.200 - 116.500 đồng/kg.
Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng giảm mạnh 1.800 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch ở mức 115.200 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức 116.500 đồng/kg, giảm mạnh 2.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tại tỉnh Gia Lai đang giao dịch với giá 116.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.
|Giá cà phê giảm mạnh. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Các chuyên gia dự báo giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ từ 2–5% trong tuần tới nếu nguồn cung chưa cải thiện. Nhưng nếu thời tiết thuận lợi giúp sản lượng phục hồi tại Brazil và Việt Nam, giá cà phê có thể tạm chững hoặc giảm nhẹ.
Nhìn chung, giá cà phê vẫn giữ xu hướng tích cực nhờ nhu cầu tiêu thụ mạnh và lượng tồn kho thấp. Người trồng cà phê và doanh nghiệp xuất khẩu nên theo dõi sát thị trường, tận dụng thời điểm giá cao để đạt hiệu quả tốt nhất trong những tháng cuối năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25-10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 trên sàn London tăng 0,37% (17 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.571 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 0,8% (36 USD/tấn), đạt 4.557 USD/tấn.
Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 1,73% (7,15 US cent/lb) so với phiên trước đó, xuống mức 403 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3-2026 giảm thêm 1,71% (6,7 US cent/lb), đạt 383,05 US cent/lb.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025/2026 sẽ đạt kỷ lục 178,7 triệu bao, tăng 4,3 triệu bao so với niên vụ trước. Việt Nam dự kiến tăng khoảng 10%, trong khi tiêu thụ toàn cầu đạt 169,4 triệu bao, cho thấy nguồn cung vẫn vượt nhẹ cầu.
Theo Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), Việt Nam đã vượt Brazil, trở thành nước xuất khẩu cà phê hòa tan lớn nhất thế giới trong tháng 8-2025 với 310.000 bao, tương đương 18.600 tấn được vận chuyển. Thành tích này khẳng định vị thế ngày càng cao của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Thị phần cà phê hòa tan toàn cầu cũng tăng lên 12,4% trong 11 tháng niên vụ 2024/2025, cao hơn mức 11,5% cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này cho thấy xu hướng tiêu dùng cà phê tiện lợi đang phát triển mạnh trên nhiều thị trường.
Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư mở rộng nhà máy chế biến cà phê hòa tan để nâng cao giá trị sản phẩm. Công nghệ hiện đại giúp chất lượng cà phê được cải thiện rõ rệt, tạo lợi thế cạnh tranh và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu cà phê thô.
VIỆT CHUNG