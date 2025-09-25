Bản tin nông sản hôm nay (25-9): Giá cà phê giảm

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện đang có giá bán 110.500 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk cà phê được giao dịch ở mức 111.500 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; tỉnh Gia Lai, giá thu mua cà phê ở mức 111.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg.

Trong bối cảnh nguồn cung giảm, giá cà phê trên thị trường quốc tế thường có xu hướng tăng. Tháng 8-2025, giá cà phê Robusta Việt Nam đã nhiều lần chạm mức kỷ lục, có thời điểm vượt 110.000 đồng/kg tại Tây Nguyên.