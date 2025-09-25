Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê hiện đang có giá bán 110.500 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk cà phê được giao dịch ở mức 111.500 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; tỉnh Gia Lai, giá thu mua cà phê ở mức 111.200 đồng/kg, giảm 2.800 đồng/kg.
Trong bối cảnh nguồn cung giảm, giá cà phê trên thị trường quốc tế thường có xu hướng tăng. Tháng 8-2025, giá cà phê Robusta Việt Nam đã nhiều lần chạm mức kỷ lục, có thời điểm vượt 110.000 đồng/kg tại Tây Nguyên.
|Bản tin nông sản hôm nay (25-9): Giá cà phê giảm. Ảnh minh họa: TTXVN
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4.219 USD/tấn, tăng 2,45% (101 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 2,6% (106 USD/tấn), lên mức 4.185 USD/tấn.
*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay có tín hiệu tích cực tại các khu vực trọng điểm. Hiện giá thu mua trung bình là 149.000 đồng/kg.
Cụ thể, sau nhiều ngày thị trường trầm lắng, giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai ở mức 148.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại TP Hồ Chí Minh đi ngang khi hồ tiêu được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.
Trong khi đó, tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu ở mức 149.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận sự biến động của thị trường Indonesia.
Kết thúc phiên giao dịch, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia giảm 0,27% so với ngày hôm qua. Hiện loại hồ tiêu này ở mức 6.984 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng giảm 0,26% ở mức 9.897 USD/tấn.
Tại Brazil, giá hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang. Hiện giá hồ tiêu đen Brazil được giao dịch ở mức 6.600 USD/tấn.
VIỆT CHUNG