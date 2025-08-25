Bản tin nông sản hôm nay (25-8): Giá hồ tiêu, giá cà phê đồng loạt tăng

* Giá hồ tiêu: Thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận mức tăng nhẹ tại một số địa phương.
Cụ thể: Tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt lần lượt 143.500 đồng/kg và 146.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giữ nguyên ở mức 144.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cũng đứng giá 146.000 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (25-8): Giá hồ tiêu tăng. Ảnh minh họa: kinhtechungkhoan.vn
Trên thị trường thế giới, theo số liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu có diễn biến trái chiều. Tại Indonesia, hồ tiêu đen giảm 0,35% xuống còn 7.129 USD/tấn, trong khi hồ tiêu trắng cũng lùi về 9.966 USD/tấn. Ngược lại, hồ tiêu Malaysia giữ mức cao với hồ tiêu đen 9.600 USD/tấn và hồ tiêu trắng 12.800 USD/tấn. Giá hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu vẫn duy trì hồ tiêu đen 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn, hồ tiêu trắng ASTA 8.950 USD/tấn.
* Giá cà phê: Cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn ổn định so với phiên trước, giao dịch trong khoảng 123.500 - 124.000 đồng/kg. Trung bình, giá cà phê trong nước hiện đạt 123.900 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô được thu mua 123.500 đồng/kg. Ở Đắk Lắk duy trì mức 124.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê đồng loạt ở mức 123.800 đồng/kg, sát với trung bình chung toàn vùng.
Các thương lái nhận định, dù giao dịch khá trầm lắng do nguồn cung hạn chế cuối vụ, song mặt bằng giá cao đang mang lại tâm lý tích cực cho nông dân.
Giá cà phê thế giới, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9-2025 tăng mạnh 2,27% (tương đương 108 USD/tấn), đạt 4.866 USD/tấn. Trước đó, giá Robusta dao động trong biên độ 4.734 - 4.870 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng kỳ hạn tháng 9-2025 tăng 4,10%, lên 390,65 cent/lb, tương đương tăng thêm 15,40 cent/lb so với phiên trước.
* Giá lúa gạo: Theo khảo sát tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa hôm nay (25-8) nhìn chung không thay đổi so với hôm qua.
Cụ thể, lúa IR 50404 (tươi) đang giao dịch quanh mức 5.700 - 5.900 đồng/kg. Lúa OM 5451 (tươi) dao động 5.900 - 6.000 đồng/kg. Lúa OM 18 (tươi) được thu mua với giá 6.000 - 6.200 đồng/kg. Lúa OM 380 (tươi) duy trì 5.700 - 5.900 đồng/kg. Nàng Hoa 9 giữ giá 6.000 - 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, Đài Thơm 8 (tươi) ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Khác với lúa, mặt hàng gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay có sự điều chỉnh giảm tại một số chủng loại.
Giá gạo nguyên liệu IR 504 dao động 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 duy trì 9.500 - 9.650 đồng/kg, trong khi OM 18 dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 từ 8.800 - 9.000 đồng/kg. Đáng chú ý, CL 555 giảm 100 đồng, còn 8.300 - 8.350 đồng/kg.
Ở phân khúc gạo tiêu dùng, giá giữ vững: Gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 28.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Phụ phẩm đi ngang: Tấm thơm OM 5451 giữ 7.400 - 7.500 đồng/kg; cám 8.000 - 9.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam sáng 25-8 tiếp tục đứng giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm được chào bán ở mức 399 USD/tấn; gạo 25% tấm duy trì 368 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn.
VIỆT CHUNG