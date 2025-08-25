Bản tin nông sản hôm nay (25-8): Giá hồ tiêu, giá cà phê đồng loạt tăng

* Giá hồ tiêu: Thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận mức tăng nhẹ tại một số địa phương.

Cụ thể: Tại Gia Lai và Đắk Lắk cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt lần lượt 143.500 đồng/kg và 146.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giữ nguyên ở mức 144.000 đồng/kg. Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cũng đứng giá 146.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (25-8): Giá hồ tiêu tăng. Ảnh minh họa: kinhtechungkhoan.vn



Trên thị trường thế giới, theo số liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu có diễn biến trái chiều. Tại Indonesia, hồ tiêu đen giảm 0,35% xuống còn 7.129 USD/tấn, trong khi hồ tiêu trắng cũng lùi về 9.966 USD/tấn. Ngược lại, hồ tiêu Malaysia giữ mức cao với hồ tiêu đen 9.600 USD/tấn và hồ tiêu trắng 12.800 USD/tấn. Giá hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu vẫn duy trì hồ tiêu đen 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn, hồ tiêu trắng ASTA 8.950 USD/tấn.