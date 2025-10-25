Bản tin nông sản hôm nay (25-10): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá cà phê hôm nay tăng mạnh, tăng từ 2.100 đến 2.900 đồng/kg. Hiện, giá cà phê giao dịch từ 117.000 đến 118.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 9.
Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay tăng 2.800 đồng/kg, hiện giá cà phê ở mức 118.500-18.400 đồng/kg; tại Chư Prông, Pleiku và Ia Grai đều dao động 117.900-118.000 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà cùng tăng 2.100 đồng/kg, giao dịch ổn định ở mức 117.000 đồng/kg. Ở Đắk Lắk, cà phê Cư M’gar hiện được thu mua 118.500 đồng/kg, tăng gần 3.000 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tăng mạnh do ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn, khiến việc thu hoạch và phơi sấy cà phê bị gián đoạn.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, Việt Nam dự kiến xuất khẩu khoảng 25 triệu bao cà phê, thu về 8 tỷ USD - mức kỷ lục mới, tăng mạnh so với 5,65 tỷ USD của năm 2024.
Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) ước tính, giá trị xuất khẩu niên vụ 2024-2025 có thể đạt tới 8,4 tỷ USD nhờ giá bán bình quân cao và chi phí logistics giảm.
Tính đến hết tháng 9-2025, Việt Nam đã xuất hơn 1,55 triệu tấn cà phê, tương đương 25,8 triệu bao, tăng 7,1% về sản lượng và 14,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London phục hồi nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 11-2025 tăng 17 USD/tấn, đạt mức 4.571 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 36 USD/tấn, ở mức 4.557 USD/tấn.
Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 giảm 7,15 cent/lb, xuống mức 403 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 4,3 cent/lb, xuống mức 336,65 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch hôm qua, dao động từ 404,4 đến 480 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 480 cent/lb, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9-2026 giảm 5,7%, xuống mức 404,5 cent/lb.
|Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn
*Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục giữ ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, hiện dao động ở mức 144.000-146.000 đồng/kg. Cụ thể giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông ở mức 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai đạt 144.000 đồng/kg, thấp hơn 2.000 đồng so với các địa phương lân cận. Các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa-Vũng Tàu giao dịch quanh 145.500 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), 9 tháng năm 2025, ngành hồ tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,27 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái dù sản lượng giảm 7,1%, còn 186.500 tấn.
Thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua. Cụ thể, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn, không có biến động so với phiên trước.
Tương tự giá hồ tiêu trắng Muntok của nước này cũng đi ngang, ở mức 10.088 USD/tấn. Tại Malaysia, giá hồ tiêu không biến động, khi hồ tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và hồ tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn. Ở Brazil, giá hồ tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.
VIỆT CHUNG