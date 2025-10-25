Bản tin nông sản hôm nay (25-10): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá cà phê hôm nay tăng mạnh, tăng từ 2.100 đến 2.900 đồng/kg. Hiện, giá cà phê giao dịch từ 117.000 đến 118.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 9.

Cụ thể, tại Đắk Nông, giá cà phê hôm nay tăng 2.800 đồng/kg, hiện giá cà phê ở mức 118.500-18.400 đồng/kg; tại Chư Prông, Pleiku và Ia Grai đều dao động 117.900-118.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà cùng tăng 2.100 đồng/kg, giao dịch ổn định ở mức 117.000 đồng/kg. Ở Đắk Lắk, cà phê Cư M’gar hiện được thu mua 118.500 đồng/kg, tăng gần 3.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tăng mạnh do ảnh hưởng của bão số 12 gây mưa lớn, khiến việc thu hoạch và phơi sấy cà phê bị gián đoạn.