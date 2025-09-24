Bản tin nông sản hôm nay (24-9): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước giữ ổn định ở mức trung bình 148.600 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.
Trong đó, Gia Lai và Đồng Nai duy trì ở mức thấp nhất, 147.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh tăng nhẹ 1.000 đồng, lên 150.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá giữ nguyên 150.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng giảm 1.000 đồng, xuống 149.000 đồng/kg.
Nhìn chung, mặt bằng giá hồ tiêu nội địa đang dao động trong khoảng 147.000 – 150.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu. Tuy nhiên, các thương nhân cho rằng thị trường vẫn khá thận trọng do tác động từ xuất khẩu chưa đủ mạnh để tạo đột phá.
|Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới ngày 24-9 biến động nhẹ. Tại Indonesia, hồ tiêu đen duy trì 7.027 USD/tấn, hồ tiêu trắng 9.957 USD/tấn. Brazil giảm 1,54%, còn 6.500 USD/tấn. Malaysia giữ ổn định, với hồ tiêu đen ASTA 9.700 USD/tấn và hồ tiêu trắng 12.900 USD/tấn. Việt Nam tiếp tục duy trì mức cạnh tranh: Hồ tiêu đen 500 g/l 6.600 USD/tấn, 550 g/l 6.800 USD/tấn; hồ tiêu trắng ASTA 9.250 USD/tấn.
Tại Indonesia, vụ thu hoạch đang diễn ra ở Lampung và Nam Sumatra. Dù sản lượng năm nay bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đầu năm, song áp lực cung vẫn gia tăng. Tuy nhiên, số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho thấy xuất khẩu đang lao dốc.
Tháng 7, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia đạt 1.929 tấn, giảm 2,1% so với tháng trước và giảm tới 43,5% so với cùng kỳ năm 2024, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2024. Tính chung 7 tháng đầu năm, nước này xuất khẩu 22.456 tấn, trị giá 149,6 triệu USD – giảm 1,6% về lượng nhưng tăng 34,6% về giá trị nhờ giá bán cao hơn.
Thị trường hồ tiêu ngày 24-9 cho thấy sự ổn định tại Việt Nam, song xu hướng xuất khẩu của Indonesia đang chững lại rõ rệt. Điều này có thể mở ra cơ hội cho Việt Nam khi giữ được nguồn cung ổn định, chất lượng cao và giá cạnh tranh.
Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá tiêu nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh mức 147.000 – 150.000 đồng/kg. Nếu hoạt động xuất khẩu phục hồi từ các thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc, giá có thể bật tăng trở lại. Ngược lại, trong trường hợp áp lực cung gia tăng từ Indonesia và Brazil, thị trường sẽ khó giữ được mức giá cao.
Dù biến động ngắn hạn khó lường, hồ tiêu Việt Nam vẫn có lợi thế dài hạn nhờ chất lượng và vị thế trên thị trường quốc tế, đặc biệt khi nhiều nước xuất khẩu lớn đang gặp khó về sản lượng.
*Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận đà tăng mạnh sau nhiều phiên ảm đạm.
Giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 2.500 đồng, lên mức 114.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng tăng 2.000 đồng, đạt 113.500 đồng/kg. Tại Gia Lai nhích lên 2.200 đồng, lên 114.200 đồng/kg.
|Giá cà phê tăng mạnh. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Đà tăng này được đánh giá là phản ứng của thị trường trước thông tin về điều kiện thời tiết bất lợi tại các vùng trồng chính trong nước và Brazil. Một số đại lý tại Tây Nguyên cho biết, giá thu mua cà phê vụ mới có thể còn nhích thêm trong thời gian tới nếu mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng quả trong giai đoạn phát triển cuối.
Trên sàn London, giá robusta kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 145 USD (+3,51%), lên 4.280 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn cũng tăng đồng loạt 132 – 139 USD, dao động trong khoảng 4.073 – 4.228 USD/tấn.
Tại New York, giá arabica kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 1,75 cent (+0,48%), đạt 368,25 cent/lb. Các kỳ hạn tháng 3-2026 và tháng 5-2026 cũng tăng 2,40 – 2,45 cent, dao động quanh 334,90 – 348,65 cent/lb.
Theo Barchart, đà tăng mạnh của robusta đã kéo arabica đi lên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại mưa lớn kéo dài tại Tây Nguyên – vùng trồng cà phê chính của Việt Nam – có thể ảnh hưởng đến năng suất vụ tới. Đồng thời, tình trạng khô hạn tại bang Minas Gerais (Brazil), khu vực sản xuất arabica lớn nhất, cũng tạo thêm lực đỡ cho giá.
Số liệu từ Somar Meteorologia cho thấy, lượng mưa tại Minas Gerais tuần qua chỉ đạt 10,5 mm, tương đương 73% mức trung bình lịch sử, trong khi tháng 9 là giai đoạn nở hoa quan trọng của cây cà phê.
Các chuyên gia nhận định, giá cà phê trong nước và thế giới ngày 24-9 tăng mạnh chủ yếu nhờ tác động của thời tiết và chính sách thương mại. Tuy nhiên, triển vọng trung hạn vẫn nhiều thách thức.
Theo Bloomberg, sản lượng robusta niên vụ 2025-2026 của Việt Nam dự kiến đạt 1,76 triệu tấn, tăng 6% so với niên vụ trước và cao nhất trong 4 năm. Thông tin này gây áp lực lên giá, bởi nguồn cung dồi dào có thể làm suy giảm kỳ vọng tăng giá kéo dài.
Trong ngắn hạn, giá cà phê được dự báo duy trì ở mức cao, dao động trong vùng 113.000 – 115.000 đồng/kg tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết tại Tây Nguyên và Brazil, cùng chính sách thuế quan của Mỹ, sẽ là những yếu tố then chốt quyết định xu hướng giá trong quý IV-2025.
VIỆT CHUNG