Bản tin nông sản hôm nay (24-9): Giá cà phê tăng mạnh

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới ngày 24-9 biến động nhẹ. Tại Indonesia, hồ tiêu đen duy trì 7.027 USD/tấn, hồ tiêu trắng 9.957 USD/tấn. Brazil giảm 1,54%, còn 6.500 USD/tấn. Malaysia giữ ổn định, với hồ tiêu đen ASTA 9.700 USD/tấn và hồ tiêu trắng 12.900 USD/tấn. Việt Nam tiếp tục duy trì mức cạnh tranh: Hồ tiêu đen 500 g/l 6.600 USD/tấn, 550 g/l 6.800 USD/tấn; hồ tiêu trắng ASTA 9.250 USD/tấn.

Nhìn chung, mặt bằng giá hồ tiêu nội địa đang dao động trong khoảng 147.000 – 150.000 đồng/kg, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu. Tuy nhiên, các thương nhân cho rằng thị trường vẫn khá thận trọng do tác động từ xuất khẩu chưa đủ mạnh để tạo đột phá.

Trong đó, Gia Lai và Đồng Nai duy trì ở mức thấp nhất, 147.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh tăng nhẹ 1.000 đồng, lên 150.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá giữ nguyên 150.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng giảm 1.000 đồng, xuống 149.000 đồng/kg.

*Giá hồ tiêu trong nước giữ ổn định ở mức trung bình 148.600 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.

Tại Indonesia, vụ thu hoạch đang diễn ra ở Lampung và Nam Sumatra. Dù sản lượng năm nay bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đầu năm, song áp lực cung vẫn gia tăng. Tuy nhiên, số liệu từ Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho thấy xuất khẩu đang lao dốc.

Tháng 7, xuất khẩu hồ tiêu của Indonesia đạt 1.929 tấn, giảm 2,1% so với tháng trước và giảm tới 43,5% so với cùng kỳ năm 2024, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2024. Tính chung 7 tháng đầu năm, nước này xuất khẩu 22.456 tấn, trị giá 149,6 triệu USD – giảm 1,6% về lượng nhưng tăng 34,6% về giá trị nhờ giá bán cao hơn.

Thị trường hồ tiêu ngày 24-9 cho thấy sự ổn định tại Việt Nam, song xu hướng xuất khẩu của Indonesia đang chững lại rõ rệt. Điều này có thể mở ra cơ hội cho Việt Nam khi giữ được nguồn cung ổn định, chất lượng cao và giá cạnh tranh.

Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá tiêu nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động quanh mức 147.000 – 150.000 đồng/kg. Nếu hoạt động xuất khẩu phục hồi từ các thị trường lớn như Mỹ, EU và Trung Quốc, giá có thể bật tăng trở lại. Ngược lại, trong trường hợp áp lực cung gia tăng từ Indonesia và Brazil, thị trường sẽ khó giữ được mức giá cao.

Dù biến động ngắn hạn khó lường, hồ tiêu Việt Nam vẫn có lợi thế dài hạn nhờ chất lượng và vị thế trên thị trường quốc tế, đặc biệt khi nhiều nước xuất khẩu lớn đang gặp khó về sản lượng.