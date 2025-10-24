Bản tin nông sản hôm nay (24-10): Giá lúa biến động; hồ tiêu đi ngang

*Giá cà phê hôm nay, 24-10 trong khoảng 114.000 - 115.600 đồng/kg. Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 114.000 đồng/kg.

Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 115.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 115.400 đồng/kg.

Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 115.600 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 115.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 115.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 115.300 đồng/kg.