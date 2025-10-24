Bản tin nông sản hôm nay (24-10): Giá lúa biến động; hồ tiêu đi ngang

*Giá cà phê hôm nay, 24-10 trong khoảng 114.000 - 115.600 đồng/kg. Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 114.000 đồng/kg.
Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê hôm nay ở mức 115.500 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 115.400 đồng/kg.
Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 115.600 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 115.500 đồng/kg.
Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 115.400 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 115.300 đồng/kg.
Còn giá cà phê hôm nay tại khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) được thu mua với mức 115.400 đồng/kg.
*Giá hồ tiêu hôm nay, 24-10 trong khoảng 144.000 - 146.000 đồng/kg. Cả thị trường trong nước và thế giới đều đi ngang, giữ ổn định từ đầu tuần đến nay. Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu hôm nay ở mức 145.500 đồng/kg.
Còn tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 145.500 đồng/kg.
|Ảnh minh họa: Thời báo tài chính
*Giá lúa gạo hôm nay (24-10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động. Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh, gạo ổn định. Theo đó, giá lúa OM 18 (tươi) giảm 300 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/; lúa OM 5451 (tươi) giảm 100 đồng/kg…
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay giảm 300 đồng/kg dao động ở mốc 5.500 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 4.800 - 5.000 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động mốc 5.300 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tại nhiều địa phương hôm nay, thương lái ngưng mua nhiều, giao dịch ít, giá biến động. Tại An Giang, Cần Thơ, lượng ít, giao dịch chốt mua bán mới chậm, giá lúa tươi giảm.
Tai Đồng Tháp, giao dịch cầm chừng, đầu ra yếu, thương lái hỏi mua ít, giá biến động nhẹ. Tại Vĩnh Long, nguồn lúa thu hoạch ít, sức mua chậm, giá vững. Tại Tây Ninh, giao dịch lúa lai rai, giá lúa vững.
Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 7.700 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc) 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
VIỆT CHUNG