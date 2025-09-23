Bản tin nông sản hôm nay (23-9): Giá cà phê bật tăng sau đợt giảm mạnh

* Giá cà phê: Thị trường ghi nhận sự tăng giá trở lại của cà phê trong nước. Hiện giá cà phê tại các địa bàn trọng điểm tăng 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 111.500 - 112.200 đồng/kg.

Theo đó, tại tỉnh Đắk Lắk có giá 112.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai tăng 600 đồng/kg, có giá 111.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng tăng 700 đồng/kg, có giá 111.500 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (23-9): Giá cà phê bật tăng. Ảnh minh họa: congluan.vn



Thị trường thế giới, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta London bật tăng trở lại. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4.280 USD/tấn, tăng 3,51% (145 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 3,4% (139 USD/tấn), lên mức 4.228 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3-3026 là 4.163 USD/tấn.