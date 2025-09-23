Bản tin nông sản hôm nay (23-9): Giá cà phê bật tăng sau đợt giảm mạnh

* Giá cà phê: Thị trường ghi nhận sự tăng giá trở lại của cà phê trong nước. Hiện giá cà phê tại các địa bàn trọng điểm tăng 500 - 700 đồng/kg so với hôm qua, dao động trong khoảng 111.500 - 112.200 đồng/kg.
Theo đó, tại tỉnh Đắk Lắk có giá 112.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Gia Lai tăng 600 đồng/kg, có giá 111.800 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng tăng 700 đồng/kg, có giá 111.500 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (23-9): Giá cà phê bật tăng. Ảnh minh họa: congluan.vn
Thị trường thế giới, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta London bật tăng trở lại. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đạt 4.280 USD/tấn, tăng 3,51% (145 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 3,4% (139 USD/tấn), lên mức 4.228 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3-3026 là 4.163 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica tăng nhẹ trở lại so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, giao kỳ hạn tháng 12-2025 lên mức 368,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 348,65 US cent/pound. Kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 334,9 US cent/pound.
Trên sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 tăng nhẹ lên ngưỡng 437,9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 438,5 US cent/pound. Kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 433,75 US cent/pound.
* Giá hồ tiêutrong nước không có sự thay đổi tại các khu vực trọng điểm so với ngày hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.
Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá 149.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng bình ổn ngưỡng 151.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk ở mức 150.000 đồng/kg.
Trên thế giới, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Hiện giá loại hồ tiêu này ở mức 7.027 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng tại thị trường Indonesia cũng không biến động, đạt 9.957 USD/tấn.
Tại Brazil, giá hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.600 USD/tấn, không có biến động so với ngày hôm qua.
Trong khi đó, thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.
* Giá lúa gạotại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu bình ổn, lúa tươi chững giá.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) ở mức 5.000 - 5.100 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) ở mốc 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) ở mốc 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 465 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 318 - 322 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 499 - 453 USD/tấn.
VIỆT CHUNG