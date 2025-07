Bản tin nông sản hôm nay (23-7): Giá hồ tiêu ổn định

Cụ thể: Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay là 92.300 đồng/kg, giảm 1.500 đồng so với hôm qua; tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay là 91.600 đồng/kg, giảm 1.900 đồng so với hôm qua; tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay là 92.200 đồng/kg, giảm 1.600 đồng so với hôm qua.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn cuối của vụ thu hoạch cà phê. Lượng hàng tồn kho trong dân không còn nhiều, trong khi các hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết từ trước buộc doanh nghiệp phải tích cực mua vào. Chính điều này khiến giá cà phê nội địa vẫn ở mức cao, dù giá thế giới có dấu hiệu giảm nhẹ.

Ngược lại, giá cà phê quốc tế đang dõi theo những thay đổi từ các chính sách thương mại toàn cầu, đặc biệt là từ Brazil. Bất kỳ biến động nào về thời tiết, thuế quan hay nguồn cung từ Brazil đều có thể tạo ra những cú sốc lớn cho thị trường cà phê toàn cầu, kéo theo sự biến động của giá cà phê trong nước.

VIỆT CHUNG