Bản tin nông sản hôm nay (23-4): Cà phê và hồ tiêu trong nước giảm nhẹ

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 129.500 đồng/kg. Giảm 200 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 129.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 129.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê không thay đổi và ở mức giá 129.000 đồng/kg.

*Giá cà phê trong nước hôm nay 23-4, tại khu vực Tây Nguyên bắt đầu giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 129.000 – 129.500 đồng/kg.

*Giá hồ tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 154.000 đồng/kg đến 155.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 155.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 154.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Nông không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 155,000 đồng/kg.