Bản tin nông sản hôm nay (23-10): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước tại một số vùng trồng trọng điểm không có thay đổi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg: Tại Đắk Lắk giá hồ tiêu 146.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai 144.000 đồng/kg; tại Đồng Nai 145.500 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh 145.500 đồng/kg.
Theo các chuyên gia, đợt tăng mạnh hồi tháng 7 khi giá hồ tiêu tiến sát 150.000 đồng/kg xuất phát từ tâm lý kỳ vọng nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, vài tuần gần đây, hoạt động giao dịch hồ tiêu đã trở lại bình thường.
Các chuyên gia nhận định, nếu nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt, giá hồ tiêu hoàn toàn có khả năng vượt mốc 155.000 đồng/kg vào cuối tháng. Ngược lại, trong trường hợp nông dân đồng loạt bán ra, giá hồ tiêu có thể điều chỉnh giảm nhẹ.
Trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật: Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia 7.229 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok 10.085 USD/tấn; hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil 6.100 USD/tấn; hồ tiêu đen ASTA của Malaysia 9.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia 12.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi: Giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l 6.600 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng của Việt Nam 9.050 USD/tấn.
Giá hồ tiêu thế giới biến động mạnh do ảnh hưởng của đồng nội tệ và điều kiện cung ứng thay đổi liên tục. Các yếu tố như dịch bệnh trên cây trồng và biến đổi khí hậu khắc nghiệt đang khiến năng suất và chất lượng tiêu giảm đáng kể.
Các chuyên gia quốc tế dự báo giá hồ tiêu sẽ tiếp tục duy trì ở vùng cao trong thời gian tới. Nguyên nhân chính là do nguồn cung toàn cầu đang sụt giảm mạnh, trong khi nhu cầu sử dụng tiêu trên thị trường thế giới đang phục hồi rõ rệt, đặc biệt tại các quốc gia châu Âu và Trung Đông.
Về dài hạn, triển vọng giá hồ tiêu Việt Nam được đánh giá tích cực. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới, đóng góp khoảng 40% sản lượng toàn cầu. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất tăng và xu hướng tiêu dùng gia vị tự nhiên đang giúp giá tiêu duy trì mức cao ổn định.
*Giá cà phê tại Tây Nguyên tăng mạnh từ 1.100 đến 1.200 đồng/kg, dao động 114.900 - 115.700 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua, ở mức 114.900 đồng/kg; tại Đắk Lắk 115.600 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với hôm qua; tại Gia Lai 115.200 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua; tại Quảng Ngãi 115.100 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2025, cà phê Việt Nam xuất khẩu sang Anh đạt 28,3 nghìn tấn, trị giá 171,5 triệu USD, tăng 24,2% về lượng và 70% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.
Thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 7 tháng đầu năm 2025, Anh nhập khẩu 130,5 nghìn tấn cà phê, giảm 0,1% về lượng nhưng tăng 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Anh (sau Brazil), đồng thời nâng thị phần từ 15% lên 20%. Riêng 7 tháng đầu năm, Anh nhập từ Việt Nam 25,6 nghìn tấn cà phê, tăng 28% về lượng và 107% về giá trị.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22-10, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 trên sàn London tăng 1,19% (55 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 4.675 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 tăng 0,72% (33 USD/tấn), đạt 4.607 USD/tấn.
Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 0,56% (2,3 US cent/lb) so với phiên trước đó, lên mức 415,85 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3-2026 tăng 0,56% (2.2 US cent/lb), đạt 393,45 US cent/lb.
Giới chuyên gia cho rằng, giá cà phê thế giới tăng vọt trong thời gian qua chủ yếu do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ lực. Tại Brazil, hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn 70 năm đã khiến sản lượng vụ mùa 2025-2026 bị đe dọa nghiêm trọng.
Tại Việt Nam, vụ thu hoạch mới vẫn chưa bắt đầu rộ, trong khi lượng tồn kho giảm mạnh do xuất khẩu liên tục tăng. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, sản lượng Robusta năm nay có thể thấp hơn kỳ vọng vì thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến quá trình ra hoa và kết trái.
Một yếu tố khác thúc đẩy giá cà phê tăng là xu hướng chuyển dịch tiêu thụ từ Arabica sang Robusta. Khi giá cà phê Arabica leo thang, nhiều nhà rang xay quốc tế đã chuyển sang Robusta có giá rẻ hơn, giúp giảm chi phí nguyên liệu. Chính điều này khiến nhu cầu với Robusta, đặc biệt là từ Việt Nam, tăng vọt trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.
Bên cạnh yếu tố cung cầu, chi phí sản xuất cà phê leo thang khiến giá bán khó giảm trong thời gian tới. Giá phân bón, nhân công, cước vận chuyển container và bảo hiểm hàng hóa đều tăng mạnh so với năm trước. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cho biết, để duy trì lợi nhuận, họ buộc phải điều chỉnh giá bán lên tương ứng.
