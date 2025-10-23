Bản tin nông sản hôm nay (23-10): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước tại một số vùng trồng trọng điểm không có thay đổi, qua đó đưa mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 144.000 - 146.000 đồng/kg: Tại Đắk Lắk giá hồ tiêu 146.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai 144.000 đồng/kg; tại Đồng Nai 145.500 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh 145.500 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, đợt tăng mạnh hồi tháng 7 khi giá hồ tiêu tiến sát 150.000 đồng/kg xuất phát từ tâm lý kỳ vọng nguồn cung khan hiếm. Tuy nhiên, vài tuần gần đây, hoạt động giao dịch hồ tiêu đã trở lại bình thường.

Các chuyên gia nhận định, nếu nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt, giá hồ tiêu hoàn toàn có khả năng vượt mốc 155.000 đồng/kg vào cuối tháng. Ngược lại, trong trường hợp nông dân đồng loạt bán ra, giá hồ tiêu có thể điều chỉnh giảm nhẹ.

Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật: Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia 7.229 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok 10.085 USD/tấn; hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil 6.100 USD/tấn; hồ tiêu đen ASTA của Malaysia 9.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia 12.500 USD/tấn.