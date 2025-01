Bản tin nông sản hôm nay (23-1): Giá cà phê, hồ tiêu tăng nhẹ

Giá hồ tiêu hôm nay (23-1) tăng nhẹ, giá cà phê tăng 3 ngày liên tiếp, giá gạo quay đầu giảm nhẹ. *Giá hồ tiêu hôm nay thị trường trong nước sôi động và có xu hướng tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang trước đó. Hiện giá tiêu thu mua trung bình tại các thị trường trọng điểm là 147.100 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu ở tỉnh Gia Lai đã ổn định sau phiên tăng trước đó, hiện giá thu mua hồ tiêu ở địa phương này là 147.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 500 đồng/kg, hiện giá thu mua hồ tiêu là 146.500 đồng/kg; tương tự giá hồ tiêu tại Đắk Lắk cũng tăng thêm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, hiện giá hồ tiêu được thu mua 147.500 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Bình Phước và Đắk Nông ổn định so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá hồ tiêu thu mua lần lượt là 147.000 đồng/kg và 147.500 đồng/kg. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), lượng hồ tiêu tồn kho trong dân hiện nay rất thấp, chủ yếu tập trung tại các kho của doanh nghiệp. Điều này khiến giá hồ tiêu có xu hướng tăng ngay cả khi vụ thu hoạch sắp diễn ra. Dự kiến, vụ thu hoạch hồ tiêu tại Việt Nam sẽ bắt đầu sau Tết Nguyên đán và kéo dài đến hết tháng 4-2025. Tuy nhiên, sản lượng hồ tiêu năm nay có thể không tăng mạnh do diện tích trồng hồ tiêu giảm ở một số khu vực, đặc biệt là Đắk Lắk nơi nông dân chuyển đổi sang trồng sầu riêng. Theo đánh giá của các chuyên gia, xuất khẩu hồ tiêu năm 2025 của Việt Nam dự kiến phải đối mặt với cả cơ hội và bất ổn. Nhu cầu thị trường ổn định và sản lượng giảm ở một số khu vực sẽ giúp duy trì giá hồ tiêu có thể neo mức cao. Tuy nhiên, mức độ tăng giá sẽ phụ thuộc vào tốc độ mua của các thị trường chính như Mỹ và Trung Quốc. *Giá cà phêtrong nước hôm nay trong khoảng 123.500 - 124.500 đồng/kg. Đồng nội tệ của Brazil và Việt Nam tăng giá trở lại so với USD khiến các nhà vườn không muốn bán hàng, nguồn cung vẫn trong mối lo gián đoạn vì đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày ở Việt Nam sắp tới. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 124.200 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua ở mức 124.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 124.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 124.100 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 123.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 124.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 124.100 đồng/kg. Giá cà phê tăng 3 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng so với ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3-2025 tăng 189 USD/tấn, ở mức 5.452 USD/tấn, giao tháng 5-2025 tăng 171 USD/tấn, ở mức 5.388 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2025 tăng 14,05 cent/lb, ở mức 341,05 cent/lb, giao tháng 5-2025 cent/lb, giảm 13,9 cent/lb, ở mức 337,85 cent/lb. Robusta tiếp tục tăng mạnh ngày thứ 3 liên tiếp trong tuần này, trong khi Arabica quay đầu hồi phục. Chuyên gia Nguyễn Quang Bình đánh giá, lực đẩy cà phê tăng trong phiên vừa qua là do 2 nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới chưa vội bán hàng. Đồng nội tệ của Brazil và Việt Nam tăng giá trở lại so với USD khiến các nhà vườn không muốn bán hàng ra, trong khi nguồn cung vẫn trong mối lo gián đoạn vì đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày ở Việt Nam sắp tới. Trong khi đó, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định, triển vọng nguồn cung kém lạc quan cùng đà suy yếu của tỷ giá USD/BRL tiếp tục là nguyên nhân chính đẩy giá cà phê Robusta bật tăng trong thời gian qua. Sau khi bội thu kỷ lục trong năm 2024, cà phê - loại hạt thế mạnh của Việt Nam - mở hàng xuất khẩu trong 15 ngày đầu năm 2025 đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. 15 ngày đầu năm 2025, các doanh nghiệp đã xuất khẩu gần 73.820 tấn cà phê nhân, thu về gần 400 triệu USD (gần 10.000 tỷ đồng). Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê tuy giảm tới 23% về lượng nhưng tăng mạnh 41% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. *Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động nhiều. Gạo các loại tương đối ổn định, lúa tươi chững giá so với hôm qua. Trên thị trường gạo, ghi nhận hiện gạo nguyên liệu OM 380 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang so với hôm qua. Hiện gạo thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.500 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 18.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 – 5.700 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 7.600 – 7.800 đồng/kg; lúa OM 380 ở mức 6.600 - 6.700 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 9.200 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 5.600 - 7.300 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm tăng 100 đồng/kg so với đầu tuần dao động ở mức 7.100 - 7.300 đồng/kg; giá cám khô giảm 100 đồng/kg so với đầu tuần dao động ở mức 5.600 - 5.700 đồng/kg. Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn lúa về không tập trung, giao dịch lúa mới tiếp tục chậm. Tại Hậu Giang, một số khu vực nguồn lúa ra ngay Tết cắt có lượng ít, thương lái cho giá nhưng nông dân ít bán. Tại Đồng Tháp, nông dân chào bán nhiều, giao dịch mua bán lúa chậm, giá chững. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay giảm nhẹ so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 417 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 390 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 322 USD/tấn. VIỆT CHUNG