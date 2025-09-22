Bản tin nông sản hôm nay (22-9): Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm mạnh

* Ngày 22-9, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm mạnh, trung bình còn 111.400 đồng/kg, thấp hơn 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại các vùng trọng điểm, giá cà phê ở Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông đều giảm đồng loạt 5.000 đồng/kg.

Sự điều chỉnh này diễn ra trong bối cảnh thị trường giao dịch trong nước khá trầm lắng. Nhiều thương nhân và doanh nghiệp chọn tâm thế chờ đợi, khi vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên dự kiến bắt đầu vào tháng tới. Một số nông dân đã chào bán cà phê mới nhưng khối lượng còn hạn chế, khiến cung – cầu đều ở mức yếu.

Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 11-2025 giảm mạnh 312 USD/tấn (-7,02%), xuống 4.135 USD/tấn. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 1-2026 và tháng 3-2026 cũng giảm tương ứng trên 300 USD/tấn, đưa giá về ngưỡng 4.029 – 4.089 USD/tấn.