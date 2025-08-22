Bản tin nông sản hôm nay (22-8): Giá cà phê và hồ tiêu tăng nhẹ

*Giá cà phê trong nước hôm nay 22-8 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 122.600 – 123.200 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123.200 đồng/kg. Tăng nhẹ 1.300 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122.700 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 122.600 đồng/kg.
|Ảnh minh họa: TTXVN
*Giá lúa gạo hôm nay (22-8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, lúa tươi vững giá so với hôm qua.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg;; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 5451 (tươi) hôm nay dao động mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
*Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm bắt đầu tăng trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 141.000 đồng/kg đến 144.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk tăng trở lại 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 144.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 142.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 143.000 đồng/kg.
Ngoài ra, giá hồ tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 141.000 đồng/kg.
VIỆT CHUNG