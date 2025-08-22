Bản tin nông sản hôm nay (22-8): Giá cà phê và hồ tiêu tăng nhẹ

*Giá cà phê trong nước hôm nay 22-8 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 122.600 – 123.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 123.200 đồng/kg. Tăng nhẹ 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 123.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 122.700 đồng/kg.