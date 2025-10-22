Bản tin nông sản hôm nay (22-10): Giá cà phê và hồ tiêu ổn định

* Giá cà phê hôm nay duy trì trạng thái ổn định sau chuỗi ngày tăng nhẹ trước đó. Tại khu vực Tây Nguyên, vùng trọng điểm sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, giá cà phê trung bình đạt 114.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê trong nước dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg, là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch quanh 114.000 đồng/kg, không biến động so với ngày hôm qua.

Trong khi Lâm Đồng duy trì mức thấp hơn, khoảng 113.500 đồng/kg.