Bản tin nông sản hôm nay (21-9): Giá cà phê giảm sốc, giá hồ tiêu ở ngưỡng cao

Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 110.800 - 111.500 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111.500 đồng/kg, giảm sốc 5000 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111.500 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 110.800 đồng/kg.
| Giá cà phê hôm nay (21-9) giảm sốc. Ảnh: congthuong.vn
Trên thị trường thế giới, giá cà phê trực tuyến Robusta London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đạt 4.353 USD/tấn, giảm 312 USD/tấn so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 giảm 312 USD/tấn, xuống mức 4.153 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 15,55 US cent/pound so với hôm qua, xuống mức 365,3 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 4,15% (15 US cent/pound), đạt 346,25 US cent/pound…
Giá hồ tiêu trong nước hôm nay neo ở ngưỡng cao
Giá hồ tiêu hôm nay trong nước duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.
Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 147.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg.
|Giá hồ tiêu hôm nay (21-9) neo ở ngưỡng cao. Ảnh minh họa
Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu trên thị trường cũng bình ổn ngưỡng 151.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 150.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia giữ nguyên giá so với ngày hôm qua. Hiện loại hồ tiêu này ở mức 7.027 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng tại thị trường Indonesia cũng không biến động, đạt 9.957 USD/tấn.
Tại Brazil, giá hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 cũng duy trì ở mức 6.600 USD/tấn, không có biến động so với ngày hôm qua.
Trong khi đó, thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.
VIỆT CHUNG