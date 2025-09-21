Bản tin nông sản hôm nay (21-9): Giá cà phê giảm sốc, giá hồ tiêu ở ngưỡng cao

Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 110.800 - 111.500 đồng/kg. Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 111.500 đồng/kg, giảm sốc 5000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 111.500 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 111.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 5.000 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 110.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (21-9) giảm sốc. Ảnh: congthuong.vn



Trên thị trường thế giới, giá cà phê trực tuyến Robusta London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9­-2025 đạt 4.353 USD/tấn, giảm 312 USD/tấn so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 giảm 312 USD/tấn, xuống mức 4.153 USD/tấn.