Bản tin nông sản hôm nay (21-8): Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm không có biến động so với ngày trước đó. Tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu giữ mức 141.000 đồng/kg; Đồng Nai đạt 140.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận mức giá nhỉnh hơn, ở mức 143.000 đồng/kg.

Như vậy, giá hồ tiêu nội địa đang duy trì trạng thái ổn định trong nhiều ngày liên tiếp. Các chuyên gia cho rằng, thị trường đang trong giai đoạn cân bằng cung – cầu, khi sản lượng trong nước đủ đáp ứng nhu cầu, còn nguồn cung từ các nước xuất khẩu lớn như Brazil và Indonesia vẫn dồi dào.

Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trong bối cảnh giá nông sản biến động mạnh ở một số mặt hàng khác, sự ổn định của hồ tiêu được đánh giá là tín hiệu tích cực cho người trồng. Tuy nhiên, triển vọng giá trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào tình hình xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Đông và châu Âu.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Indonesia hiện đạt 7.173 USD/tấn, giảm nhẹ 0,49%, tương đương 190.228 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu trắng Indonesia ở mức 10.027 USD/tấn; hồ tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì 5.850 USD/tấn, tương đương 155.142 đồng/kg.