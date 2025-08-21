Bản tin nông sản hôm nay (21-8): Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tại các vùng trọng điểm không có biến động so với ngày trước đó. Tại Gia Lai và TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu giữ mức 141.000 đồng/kg; Đồng Nai đạt 140.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận mức giá nhỉnh hơn, ở mức 143.000 đồng/kg.
Như vậy, giá hồ tiêu nội địa đang duy trì trạng thái ổn định trong nhiều ngày liên tiếp. Các chuyên gia cho rằng, thị trường đang trong giai đoạn cân bằng cung – cầu, khi sản lượng trong nước đủ đáp ứng nhu cầu, còn nguồn cung từ các nước xuất khẩu lớn như Brazil và Indonesia vẫn dồi dào.
|Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Trong bối cảnh giá nông sản biến động mạnh ở một số mặt hàng khác, sự ổn định của hồ tiêu được đánh giá là tín hiệu tích cực cho người trồng. Tuy nhiên, triển vọng giá trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào tình hình xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Đông và châu Âu.
Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Indonesia hiện đạt 7.173 USD/tấn, giảm nhẹ 0,49%, tương đương 190.228 đồng/kg. Trong khi đó, hồ tiêu trắng Indonesia ở mức 10.027 USD/tấn; hồ tiêu đen Brazil loại ASTA 570 duy trì 5.850 USD/tấn, tương đương 155.142 đồng/kg.
Đáng chú ý, Việt Nam – quốc gia sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, ghi nhận giá hồ tiêu đen loại 500 g/l đạt 6.240 USD/tấn (165.485 đồng/kg), loại 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn (168.933 đồng/kg). Hồ tiêu trắng Việt Nam giữ 8.950 USD/tấn (237.354 đồng/kg).
Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), Brazil đang là tâm điểm của ngành hồ tiêu toàn cầu. Trong 7 tháng đầu năm 2025, nước này xuất khẩu 53.234 tấn hồ tiêu, kim ngạch 332,9 triệu USD, tăng 26,7% về lượng và 101,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.254 USD/tấn, tăng tới 59,2%.
Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Brazil, chiếm 33,3% với 17.726 tấn, tăng 177,7% so với cùng kỳ. Các thị trường khác gồm Ấn Độ (5.121 tấn), UAE (4.810 tấn), Senegal (3.940 tấn) và Morocco (3.734 tấn).
Lợi thế lớn nhất của hồ tiêu Brazil nằm ở chi phí sản xuất. Chi phí trung bình để làm ra 1 kg hồ tiêu khô chỉ khoảng 2 USD, bao gồm giống, phân bón, chăm sóc, thu hoạch và nhân công. Nhờ mức chi phí lao động thấp (khoảng 300 USD/người/tháng), hồ tiêu Brazil có sức cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế.
Hiện tại, Brazil có khoảng 20 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, trong đó nổi bật là GranCafe tại bang Espirito Santos. Năm 2024, doanh nghiệp này xuất khẩu 16.000 tấn hồ tiêu, trong đó 50% sang Việt Nam, còn lại chủ yếu đến các thị trường châu Phi như Morocco, Senegal và Ai Cập.
Ngành hồ tiêu Brazil cũng đã đầu tư công nghệ tiệt trùng hiện đại, với công suất 25 tấn/ngày, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Mỹ và châu Âu. Đây được coi là bước tiến quan trọng để duy trì tăng trưởng bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu.
*Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục có phiên giao dịch sôi động khi giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đồng loạt tăng mạnh, chạm ngưỡng cao kỷ lục mới trong năm. Tại Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 121.900 đồng/kg, tăng khoảng 4.600 đồng so với hôm qua. Tại Đắk Lắk, mức giá cũng đạt 121.700 đồng/kg, còn ở Gia Lai là 121.500 đồng/kg. Như vậy, chỉ trong một ngày, cà phê nội địa đã bật tăng thêm từ 4.400 đến 4.600 đồng/kg, phản ánh sự dịch chuyển tích cực từ thị trường thế giớ
|Giá cà phê tăng mạnh. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Trên thị trường quốc tế, giá cà phê biến động theo chiều hướng trái ngược. Trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 9-2025 tăng 0,18%, tương đương 8 USD/tấn, lên mức 4.418 USD/tấn. Ngược lại, giá Arabica kỳ hạn tháng 9-2025 trên sàn New York giảm 0,66%, tương đương 2,35 cent/lb, xuống còn 353,85 cent/lb.
Các chuyên gia nhận định, xu hướng này phản ánh sự khác biệt về cung – cầu giữa hai dòng cà phê. Trong khi Robusta tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ mạnh và nguồn cung thắt chặt, thì Arabica đang chịu áp lực điều chỉnh do hoạt động đầu cơ và sự chờ đợi các chính sách tiền tệ từ Mỹ.
Một yếu tố khác hỗ trợ giá cà phê là việc Mỹ áp thuế 50% lên hàng xuất khẩu của Brazil, khiến người mua Mỹ hạn chế ký hợp đồng mới. Điều này làm gia tăng lo ngại nguồn cung cho thị trường Mỹ, vốn phụ thuộc lớn vào cà phê chưa rang nhập từ Brazil (chiếm khoảng 1/3 tổng lượng).
Về nguồn cung, sản lượng cà phê niên vụ 2025/2026 của Việt Nam được dự báo đạt 31 triệu bao (loại 60kg), trong đó Robusta chiếm tới 30 triệu bao, Arabica khoảng 1 triệu bao. Việc nông dân mở rộng diện tích canh tác nhờ giá cao được xem là động lực chính cho sản lượng tăng.
Trong khi đó, Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – lại đối mặt với nguy cơ sản lượng sụt giảm do ảnh hưởng từ sương giá và thời tiết lạnh trong giai đoạn ra hoa. Tổng sản lượng niên vụ 2025/2026 của Brazil dự kiến khoảng 63,9 triệu bao, thấp hơn kỳ vọng trước đó.
Bên cạnh yếu tố thời tiết, tốc độ xuất khẩu chậm hơn dự kiến cũng khiến thị trường lo ngại nguồn cung cà phê toàn cầu có thể bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, giá cà phê trong ngắn hạn được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc vào tiến độ xuất khẩu của Brazil, Việt Nam cũng như các chính sách tài chính – tiền tệ từ những nền kinh tế lớn.
VIỆT CHUNG