Bản tin nông sản hôm nay (21-4): Giá hồ tiêu, cà phê duy trì ổn định

Kết thúc tuần qua, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh từ 4.500 đến 5.300 đồng/kg so với tuần trước. Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất, tăng 4.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 4.500 đồng/kg trong tuần qua. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 5.300 đồng/kg. Tổng kết, thị trường cà phê trong nước đã có chuỗi 7 ngày tăng liên tiếp trước khi quay đầu giảm vào cuối tuần.

Giá cà phê tiếp tục ổn định và đi ngang. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thị trường thế giới, kết thúc tuần qua, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 5-2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.253 USD/tấn, tăng 3% (154 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 7-2025 đạt 5.277 USD/tấn, tăng 4,5% (228 USD/tấn).

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 5-2025 tăng 4,3% (15.5 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 375.5 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2025 ở mức 372.6 US cent/pound, tăng 5,4% (19 US cent/pound).

Trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, thị trường cà phê thế giới tạm ngưng giao dịch. Thị trường London nghỉ cả ngày thứ Sáu và thứ Hai, còn thị trường New York chỉ nghỉ thứ Sáu và hoạt động vào nửa ngày thứ Hai.

Dù đang bước vào vụ thu hoạch Robusta tại Brazil, và cà phê Arabica cũng sắp được thu hoạch trong tháng tới, nhưng giá cà phê trên thị trường thế giới vẫn chưa giảm. Điều này cho thấy nguồn cung hiện tại và tiềm năng trong thời gian tới vẫn còn nhiều bất ổn.

VIỆT CHUNG