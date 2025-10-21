Bản tin nông sản hôm nay (21-10): Giá hồ tiêu tăng nhẹ

*Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì ổn định. Tại khu vực Tây Nguyên, vùng trọng điểm sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, giá cà phê trung bình đạt 114.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê trong nước dao động từ 113.500 đến 114.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg; tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch quanh 114.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng khoảng 113.500 đồng/kg.

Như vậy so với ngày hôm qua, giá cà phê trong nước hôm nay không biến động. Thị trường đang tạm thời bước vào giai đoạn chững lại, khi nguồn cung vụ cũ vẫn còn dồi dào trong khi vụ thu hoạch mới chưa chính thức bắt đầu.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới biến động trái chiều với phiên trước. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-10 trên sàn London, giá cà phê Robusta dao động trong khoảng 4286 - 4516 USD/tấn.