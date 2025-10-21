Bản tin nông sản hôm nay (21-10): Giá hồ tiêu tăng nhẹ

*Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì ổn định. Tại khu vực Tây Nguyên, vùng trọng điểm sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, giá cà phê trung bình đạt 114.300 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê trong nước dao động từ 113.500 đến 114.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg; tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch quanh 114.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng khoảng 113.500 đồng/kg.
Như vậy so với ngày hôm qua, giá cà phê trong nước hôm nay không biến động. Thị trường đang tạm thời bước vào giai đoạn chững lại, khi nguồn cung vụ cũ vẫn còn dồi dào trong khi vụ thu hoạch mới chưa chính thức bắt đầu.
Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới biến động trái chiều với phiên trước. Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20-10 trên sàn London, giá cà phê Robusta dao động trong khoảng 4286 - 4516 USD/tấn.
Chi tiết cho các kỳ hạn giao hàng như sau: tháng 11-2025 đạt 4516 USD/tấn; tháng 1-2026 đạt 4464 USD/tấn; tháng 3-2026 đạt 4395 USD/tấn; tháng 5-2026 ở mức 4338 USD/tấn và tháng 7-2026 là 4286 USD/tấn.
Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 21-10 lại tiếp tục tăng nhẹ. Mức giá dao động trong khoảng 338,15 - 406,05 US cent/pound, ghi nhận đà tăng đáng kể so với phiên trước. Cụ thể, giao tháng 12-2025 tăng 2,16% (8,6 US cent/pound), ở mức 406,05 US cent/pound. Kỳ giao tháng 3-2026 tăng 2,05% (7,7 US cent/pound), hiện ở mức 338,15 US cent/pound.
Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê Arabica Brazil cũng có diễn biến tăng nhẹ so với phiên trước, dao động trong khoảng 411,85 - 480,4 US cent/pound.
*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tăng nhẹ, tăng 500 đồng/kg. Hiện giá hồ tiêu trong nước ở mức 144.000 - 150.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua; tại khu vực Lâm Đồng giá hồ tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg; tại khu vực TP Hồ Chí Minh giá hồ tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại khu vực tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay ở mức 145.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Giá hồ tiêu thế giới hôm nay tăng nhẹ. Cụ thể cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 21-10, thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận sự biến động nhẹ tại thị trường Indonesia; các thị trường khác ổn định so với hôm qua.
Cụ thể, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.230 USD/tấn, tăng 0,03% so với phiên trước. Giá hồ tiêu trắng Muntok của nước này cũng tăng tương ứng, đạt 10.088 USD/tấn.
Tại Malaysia, giá hồ tiêu không biến động, khi hồ tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và hồ tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.
Tại Brazil, giá hồ tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn.
Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.
VIỆT CHUNG