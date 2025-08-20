Bản tin nông sản hôm nay (20-8): Giá cà phê và hồ tiêu bình ổn

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.800 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 117.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 117.100 đồng/kg.



*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 143.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai ở mức 141.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143.000 đồng/kg.