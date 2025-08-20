Bản tin nông sản hôm nay (20-8): Giá cà phê và hồ tiêu bình ổn

Giá cà phê trong nước hôm nay, 20-8 tại khu vực Tây Nguyên tạm dừng đà tăng, dao động trong khoảng 117.100 – 117.800 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 117.800 đồng/kg; không thay đổi so với hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 117.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai không thay đổi so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 117.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 117.100 đồng/kg.
|Ảnh minh họa: Báo Nghệ An
*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 143.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai ở mức 141.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 143.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 141.000 đồng/kg.
Ngoài ra, giá hồ tiêu hôm nay tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 140.000 đồng/kg.
*Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng lúa gạo trong nước bình ổn, riêng giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.550 - 8.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 tăng 50 đồng/kg, dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Với mặt hàng lúa, giá lúa OM 18 (tươi) hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
VIỆT CHUNG