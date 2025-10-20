Bản tin nông sản hôm nay (20-10): Giá cà phê thế giới tăng - giảm trái chiều

* Giá hồ tiêutrên thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận sự ổn định. Hiện, giá hồ tiêu trong nước ở mức 144.000 - 146.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk được thu mua 146.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Tương tự, tại Lâm Đồng 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai 144.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.
Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ở mức 145.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua; tại Đồng Nai giá hồ tiêu 145.000 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (20-10): Giá cà phê thế giới biến động trái chiều. Ảnh minh họa: congluan.vn
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu xuất khẩu đi ngang, không ghi nhận biến động so với hôm qua.
Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia 7.228 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng Muntok tại thị trường này đạt 10.085 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.100 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.500 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 12.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam không thay đổi: Hồ tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.
* Giá cà phêtrong nước ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đi ngang so với hôm qua. Hiện, giá cà phê trong khoảng 113.500 - 114.500 đồng/kg. So với đầu tuần trước, giá cà phê tăng nhẹ 500 - 700 đồng/kg.
Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê 114.500 đồng/kg; tại Gia Lai ở mốc 114.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng 113.500 đồng/kg.
Thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại sàn London đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 11-2025 giảm giá 1,33% (62 USD/tấn), ở mức 4.552 USD/tấn. Kỳ giao tháng 1-2026 giảm 1,01% (46 USD/tấn), ở mức 4.478 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12-2025 tăng 0,93% (3,65 US cent/pound), ở mức 397,45 US cent/pound. Kỳ giao tháng 3-2026 tăng 0,59% (2,2 US cent/pound), hiện ở mức 371,15 US cent/pound.
Tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 473,5 US cent/pound, giảm 0,67%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 xuống mức 464,35 US cent/pound, giảm 0,44% so với phiên giao dịch trước. Trái lại, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5-2026 tăng nhẹ 0,32% (1,45 US cent/pound), đạt mức 453,7 US cent/pound.
* Giá lúa gạo: Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hiện dao động 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động 7.900 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại ổn định. Hiện, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đứng giá so với cuối tuần qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động 420 - 435 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động 309 - 313 USD/tấn ; gạo Jasmine dao động 486 - 490 USD/tấn.
VIỆT CHUNG