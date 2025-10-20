Bản tin nông sản hôm nay (20-10): Giá cà phê thế giới tăng - giảm trái chiều

* Giá hồ tiêutrên thị trường trong nước và quốc tế đều ghi nhận sự ổn định. Hiện, giá hồ tiêu trong nước ở mức 144.000 - 146.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk được thu mua 146.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua. Tương tự, tại Lâm Đồng 146.000 đồng/kg; tại Gia Lai 144.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ở mức 145.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua; tại Đồng Nai giá hồ tiêu 145.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (20-10): Giá cà phê thế giới biến động trái chiều. Ảnh minh họa: congluan.vn



Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu xuất khẩu đi ngang, không ghi nhận biến động so với hôm qua.