Bản tin nông sản hôm nay (2-9): Giá hồ tiêu, giá cà phê đồng loạt tăng

* Giá hồ tiêu đạt đỉnh 153.000 đồng/kg, tiếp tục tăng nhờ nguồn cung khan hiếm, sản lượng giảm kỷ lục và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.

Giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm đồng loạt có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 152.000 - 153.000 đồng/kg.

Cụ thể: Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cùng đạt mức 153.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và các khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 152.000 đồng/kg.

Tất cả các khu vực trên đều ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.