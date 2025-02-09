Bản tin nông sản hôm nay (2-9): Giá hồ tiêu, giá cà phê đồng loạt tăng

* Giá hồ tiêu đạt đỉnh 153.000 đồng/kg, tiếp tục tăng nhờ nguồn cung khan hiếm, sản lượng giảm kỷ lục và nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.
Giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm đồng loạt có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 152.000 - 153.000 đồng/kg.
Cụ thể: Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cùng đạt mức 153.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và các khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), Bình Phước (Đồng Nai) cùng ở mức 152.000 đồng/kg.
Tất cả các khu vực trên đều ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
|Bản tin nông sản hôm nay (2-9): Giá hồ tiêu, cà phê tăng. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn
Thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay cho thấy sự ổn định ở hầu hết các nước sản xuất lớn, chỉ có giá hồ tiêu Indonesia là giảm nhẹ.
Cụ thể, tại Indonesia, hồ tiêu đen ở mức 7.216 USD/tấn (giảm 0,64%) và hồ tiêu trắng ở mức 10.028 USD/tấn (giảm 0,65%).
Tại Malaysia, giá hồ tiêu duy trì ổn định, hồ tiêu đen ASTA có giá 9.700 USD/tấn; hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.
Tại Brazil, giá hồ tiêu đen ASTA 570 duy trì ở mức 6.400 USD/tấn.
Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Hồ tiêu đen loại 500 g/l có giá 6.240 USD/tấn, loại 550 g/l là 6.370 USD/tấn. Hồ tiêu trắng ASTA có giá 9.150 USD/tấn.
* Giá cà phêtại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ 100 đồng so với hôm qua, dao động trong khoảng 121.800 - 122.700 đồng/kg.
Theo đó, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 122.700 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg; tại Đắk Lắk có mức 122.500 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; tại Gia Lai có mức 122.200 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 100 đồng/kg so với hôm qua, ở mức 121.800 đồng/kg.
Thị trường thế giới, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đạt 4.970 USD/tấn, giảm 0,62% (31 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 giảm 2,8% (135 USD/tấn), xuống mức 4.680 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 tăng 2,35% (9,1 cent/lb) so với hôm qua, lên mức 396,85 cent/lb. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 2,28% (8,6 cent/lb), đạt 386,1 cent/lb.
VIỆT CHUNG