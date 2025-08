Bản tin nông sản hôm nay (2-8): Giá cà phê tăng mạnh

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang và giữ mức ổn định so với hôm qua. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 139.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai tục duy trì xu hướng bình ổn so với trước đó, hiện giá thu mua hồ tiêu tại địa phương này ở mức 139.000 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh ít biến động, ổn định đi ngang so với hôm qua, hiện giá hồ tiêu được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg; tại Đồng Nai ổn định, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá thu mua hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng cùng ổn định, không biến động, giá 140.000 đồng/kg; giá hồ tiêu ở Đắk Lắk duy trì đi ngang, ổn định so với phiên hôm qua, hiện giá 139.500 đồng/kg.

Như vậy giá hồ tiêu hôm nay ở trong nước vẫn giữ được mức ổn định, neo cao.