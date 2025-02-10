Bản tin nông sản hôm nay (2-10): Giá cà phê đi ngang, giá hồ tiêu giảm mạnh

* Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ít biến động so với ngày hôm qua. Hiện, cà phê tại thị trường trong nước được thu mua với giá trung bình 115.900 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại Đắk Lắk đang thu mua cà phê với mức 116.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua; tại Gia Lai 115.800 đồng/kg; tại Lâm Đồng 114.700 đồng/kg.
Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn
Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tháng 9-2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 84.000 tấn cà phê, mang về 477 triệu USD. Đây cũng là tháng cuối cùng của niên vụ cà phê 2024-2025, đánh dấu một năm tăng trưởng vượt bậc.
Tính chung cả niên vụ, tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 8,437 tỷ USD, tăng gần 3 tỷ USD so với kỷ lục 5,43 tỷ USD của niên vụ trước. Sản lượng cà phê 1,518 triệu tấn, nhiều hơn 58.000 tấn so với năm trước.
* Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục giảm mạnh. Giá hồ tiêu sáng nay tại thị trường trong nước giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg, hiện giá hồ tiêu trong khoảng 145.000 - 146.000 đồng/kg.
Tại TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá hồ tiêu 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Gia Lai là nơi có giá hồ tiêu giảm sâu nhất cả nước trong ngày hôm nay, giảm đến 1.500 đồng/kg so với hôm qua, hiện ở mức 145.000 đồng/kg.
Tại Đồng Nai, giá hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg, không đổi so với hôm trước.
Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua, ở mức 9.250 USD/tấn.
Giá hồ tiêu được dự báo sẽ giằng co, chưa có dấu hiệu bứt phá rõ rệt. Yếu tố quan trọng nhất quyết định mặt bằng giá hiện nay chính là tình trạng thời tiết cực đoan và sự thiếu ổn định của nguồn cung từ các vùng sản xuất lớn.
Dù còn nhiều khó khăn trước mắt, giới chuyên môn kỳ vọng ngành hồ tiêu Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định chỗ đứng trên bản đồ gia vị thế giới. Nếu tận dụng tốt cơ hội từ nhu cầu tăng tại các thị trường lớn và đầu tư sâu vào chế biến, giá trị xuất khẩu của hồ tiêu trong tương lai có thể còn cao hơn hiện tại.
