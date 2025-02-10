Bản tin nông sản hôm nay (2-10): Giá cà phê đi ngang, giá hồ tiêu giảm mạnh

* Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ít biến động so với ngày hôm qua. Hiện, cà phê tại thị trường trong nước được thu mua với giá trung bình 115.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại Đắk Lắk đang thu mua cà phê với mức 116.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua; tại Gia Lai 115.800 đồng/kg; tại Lâm Đồng 114.700 đồng/kg.