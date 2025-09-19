Bản tin nông sản hôm nay (19-9): Giá cà phê giảm mạnh

*Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Hiện, giá thu mua cà phê tại các địa bàn trọng điểm là 116.500 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 116.500 đồng/kg, giảm 4.700 đồng/kg so với hôm qua; tại Lâm Đồng có mức giá thu mua 115.800 đồng/kg, giảm 4.200 đồng/kg so với hôm trước; Tại Gia Lai, cà phê đang có giá 116.200 đồng/kg, giảm 4.800 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tăng, giảm đan xen so với hôm qua. Cụ thể, trên sàn London, cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 19-9, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta biến động trái chiều so với hôm qua, dao động 4.270 - 4.655 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 4.655 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11-2025 là 4.447 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1-2026 là 4.000 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 4.332 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 4.270 USD/tấn.