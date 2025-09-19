Bản tin nông sản hôm nay (19-9): Giá cà phê giảm mạnh

*Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Hiện, giá thu mua cà phê tại các địa bàn trọng điểm là 116.500 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 116.500 đồng/kg, giảm 4.700 đồng/kg so với hôm qua; tại Lâm Đồng có mức giá thu mua 115.800 đồng/kg, giảm 4.200 đồng/kg so với hôm trước; Tại Gia Lai, cà phê đang có giá 116.200 đồng/kg, giảm 4.800 đồng/kg so với hôm qua. Như vậy, giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê hôm nay tăng, giảm đan xen so với hôm qua. Cụ thể, trên sàn London, cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 19-9, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta biến động trái chiều so với hôm qua, dao động 4.270 - 4.655 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 4.655 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 11-2025 là 4.447 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1-2026 là 4.000 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 4.332 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 4.270 USD/tấn.
Giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay cũng biến động nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 331.5 - 380.85 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 380.85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 361.25 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 361.25 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 347.3 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 333.4 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil cũng tiếp tục đảo chiều qua các kỳ hạn giao hàng. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 9-2025 là 458.35 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 456,15 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 451,55 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 436,4 USD/tấn.
|Giá cà phê hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa: nongnghiepmoitruong.vn
*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay ổn định. Hiện, giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 148.600 đồng/kg.
Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giữ nguyên so với hôm qua, ở mức 147.000 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh, hồ tiêu được thu mua với giá 149.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu 151.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk 150.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu thế giới hôm nay ít biến động. Cụ thể, cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) lúc 4 giờ 30 phút sáng 19-9, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ so với ngày hôm qua, ở mức 7.061 USD/tấn (giảm 0,41%). Giá hồ tiêu trắng Muntok giảm nhẹ so với hôm qua, đạt 10.006 USD/tấn (giảm 0,41%).
Tại Brazil, giá hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì ở mức 6.600 USD/tấn, không có biến động so với hôm qua.
Trong khi đó, thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn, giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.
VIỆT CHUNG