Bản tin nông sản hôm nay (19-5): Giá cà phê, hồ tiêu đi ngang

Trên thị trường thế giới, sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7-2025 giảm mạnh 6,9% (361 USD/tấn) so với tuần trước; tương tự, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2025 trên sàn New York giảm 5,7% (22 US cent/pound) so với tuần trước.

Các thương nhân cho biết giá Robusta đang chịu áp lực do nguồn cung dồi dào, khi cà phê Robusta đang được thu hoạch tại Indonesia và Brazil. Bên cạnh đó, các dự báo gần đây cho thấy sản lượng cà phê của Brazil sẽ cao hơn ước tính ban đầu do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Trong khi đó, theo nhận định của các chuyên gia, giá cà phê lao dốc do áp lực chốt lời từ các quỹ đầu cơ, cùng với lo ngại tiêu thụ toàn cầu chậm lại. Đồng USD tăng giá khiến chi phí nhập khẩu gia tăng, tác động tiêu cực đến nhu cầu mua vào của các nước tiêu thụ lớn.

* Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua hồ tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 151.800 đồng/kg.