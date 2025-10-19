Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.
Tương tự, tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu được thu mua 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Gia Lai, giá hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.
Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ở mức 145.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua. Còn tại Đồng Nai, giá hồ tiêu được thu mua với mức 145.000 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (19-10): Giá hồ tiêu giảm. Ảnh minh họa: TTXVN
Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu xuất khẩu hôm nay đi ngang, không ghi nhận sự biến động so với hôm qua.
Cụ thể, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia 7.228 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng Muntok tại thị trường này đạt 10.085 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi, ở mức 6.100 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.
* Giá cà phê hôm nay trong khoảng 113.500 - 114.500 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 tăng 72 USD/tấn, cà phê trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg.
Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê được thu mua 113.500 đồng/kg. Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg; tại Ea H'leo, Buôn Hồ cùng mức 114.400 đồng/kg.
Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê ở mức 114.500 đồng/kg; tại Gia Lai, giá cà phê ở mức 114.000 đồng/kg; tại Quảng Ngãi ở mức 114.000 đồng/kg.
Thị trường cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11-2025 giảm 62 USD/tấn, ở mức 4.552 USD/tấn, giao tháng 1-2026 giảm 46 USD/tấn, ở mức 4.478 USD/tấn.
VIỆT CHUNG