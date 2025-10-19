Bản tin nông sản hôm nay (19-10): Giá hồ tiêu giảm

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu được thu mua 146.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Gia Lai, giá hồ tiêu ở mức 144.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ở mức 145.000 đồng/kg, không biến động so với hôm qua. Còn tại Đồng Nai, giá hồ tiêu được thu mua với mức 145.000 đồng/kg.