Bản tin nông sản hôm nay (18-9): Giá hồ tiêu và cà phê đồng loạt giảm nhẹ​

Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ trở lại so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 147.000 đồng/kg đến 150.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150.000 đồng/kg.
| Giá hồ tiêu giảm nhẹ. Ảnh: TTXVN
Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua hiện ở mức 147.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua hiện ở mức 150.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 149.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 149.000 đồng/kg.
Trong nước, nguồn cung đang giảm dần do vụ thu hoạch đã kết thúc và phần lớn nông dân đã bán hết sản lượng. Lượng hàng tồn kho hiện không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải thu mua để kịp giao các đơn hàng đã ký kết.
Theo dự báo của doanh nghiệp, giá hồ tiêu thời gian tới có thể biến động tùy thuộc vào thời tiết ở vùng trồng và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn.
*Giá cà phê hôm nay ghi nhận sự sụt giảm trên cả hai sàn giao dịch quốc tế lẫn thị trường trong nước. Hiện giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên phổ biến quanh mức 121.200 đồng/kg, trong khi cà phê Robusta và Arabica thế giới đều giảm so với phiên trước.
Giá cà phê ở khu vực Tây Nguyên cũng đi xuống so với phiên giao dịch trước. Tính đến cuối ngày 17-9, giá dao động từ 120.000 đến 121.500 đồng/kg. Bình quân, cà phê nhân xô đang được thu mua quanh mức 121.200 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk giữ mức trung bình 121.200 đồng/kg, Gia Lai ở mức 121.000 đồng/kg, riêng Lâm Đồng là địa phương có mức thấp nhất khu vực với 120.000 đồng/kg.
VIỆT CHUNG