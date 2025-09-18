Bản tin nông sản hôm nay (18-9): Giá hồ tiêu và cà phê đồng loạt giảm nhẹ​

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 149.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua ở mức 149.000 đồng/kg.

Trong nước, nguồn cung đang giảm dần do vụ thu hoạch đã kết thúc và phần lớn nông dân đã bán hết sản lượng. Lượng hàng tồn kho hiện không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải thu mua để kịp giao các đơn hàng đã ký kết.

Theo dự báo của doanh nghiệp, giá hồ tiêu thời gian tới có thể biến động tùy thuộc vào thời tiết ở vùng trồng và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn.