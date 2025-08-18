*Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.800 - 117.500 đồng/kg.
Theo đó, tại vùng Đắk Nông cũ giá cà phê ở mức cao nhất là 117.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê có mức giá 117.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giao dịch ở mốc 117.200 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 116.800 đồng/kg.
Như vậy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng từ 13.300 đến 13.600 đồng/kg so với tuần trước, hiện dao động trong khoảng 116.800 - 117.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong 2,5 tháng trở lại đây.
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.201 USD/tấn, tăng thêm 18% (640 USD/tấn) so với tuần trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 15,9% (557 USD/tấn), đạt 4.067 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 tăng 11% (34 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 343,35 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 10,5% (31,8 US cent/pound), đạt 334,2 US cent/pound.
|Bản tin nông sản hôm nay (18-8): Giá cà phê tăng kỷ lục. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
*Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm ổn định so với hôm qua. Hiện giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 143.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk hiện ở mức 143.000 đồng/kg; tại Gia Lai hiện ở mức 141.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) hiện ở mức 143.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) hiện ở mức 141.000 đồng/kg; Đồng Nai ở mức 141.000 đồng/kg; tại Đồng Nai (Bình Phước cũ) hiện ở mức 140.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.208 USD/tấn. Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 10.076 USD/tấn; Giá hồ tiêu đen ASTA của Brazil ở mức 5.850 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia hiện ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này ở mức 12.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.240 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.370 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam ở mức 8.950 USD/tấn.
*Giá lúa gạo trong nước hôm nay đi ngang. Cụ thể, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.450 - 8.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.500 - 9.000 đồng/kg. Hiện tấm thơm OM 504 dao động ở mức 7.500 - 7.700 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 8.000 - 9.000 đồng/kg so với cuối tuần.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Tương tự với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; giá lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg so với hôm qua.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 371 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn.
VIỆT CHUNG