Bản tin nông sản hôm nay (18-8): Giá cà phê tăng kỷ lục

*Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Theo đó, tại vùng Đắk Nông cũ giá cà phê ở mức cao nhất là 117.500 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê có mức giá 117.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê giao dịch ở mốc 117.200 đồng/kg; tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 116.800 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng từ 13.300 đến 13.600 đồng/kg so với tuần trước, hiện dao động trong khoảng 116.800 - 117.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong 2,5 tháng trở lại đây.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đóng cửa tuần qua ở mức 4.201 USD/tấn, tăng thêm 18% (640 USD/tấn) so với tuần trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 15,9% (557 USD/tấn), đạt 4.067 USD/tấn.