Bản tin nông sản hôm nay (18-6): Giá hồ tiêu giảm mạnh

*Giá cà phê trong nước hôm nay 18-6, tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm nhẹ, dao động trong khoảng 110.000 – 110.600 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 110.600 đồng/kg. Giảm mạnh 1.400 đồng/kg so với hôm qua. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 110.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.400 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 110.400 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.600 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 110.000 đồng/kg.

*Giá lúa gạo hôm nay (18-6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ. Thị trường lượng ít, gạo các loại tương đối ổn định, trong khi đó một số mặt hàng lúa tươi giảm. Cụ thể, giá lúa OM 5451 giảm 100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg…

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 5451 (tươi) hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mức 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 380 (tươi) dao động ở mức 5.200 - 5.400 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.650 - 6.750 đồng/kg.