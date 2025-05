Bản tin nông sản hôm nay (18-5): Giá hồ tiêu ổn định, giá cà phê giảm nhẹ

Các chuyên gia nhận định, giá hồ tiêu toàn cầu vẫn giữ ở mức cao do nguồn cung bị hạn chế sau thu hoạch và kỳ vọng tăng cường nhu cầu từ Trung Đông và châu Âu trong quý II. Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn đang khá ổn định hoặc có những biến động nhẹ. Mặc dù giá năm nay đã tăng so với cùng kỳ năm 2024, diện tích trồng mới không được mở rộng do thiếu quỹ đất và người nông dân đã chuyển sang trồng cây khác.

*Giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm, mức giảm 1.000 - 1.400 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 125.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 125.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 124.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 125.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 125.200 đồng/kg.