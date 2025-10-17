Bản tin nông sản hôm nay (17-10): Giá cà phê tăng tại nhiều địa phương trọng điểm

*Giá hồ tiêu trong nước ghi nhận mức trung bình 146.100 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng so với hôm qua.
Trong đó, tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng, lên 146.000 đồng/kg; Gia Lai giữ nguyên 144.500 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh ở mức 146.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng duy trì 147.000 đồng/kg.
|Giá hồ tiêu tăng nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Hiện nay, ngoài yếu tố cung cầu, giá hồ tiêu đang chịu tác động tiêu cực từ thị trường tài chính.
Trên thị trường xuất khẩu, các thị trường lớn của hồ tiêu Việt Nam vẫn ổn định, nhưng kỳ vọng chính từ Trung Quốc chưa đạt như mong muốn. Dù vậy, về dài hạn, giá hồ tiêu vẫn được dự báo tăng do nguồn cung toàn cầu sụt giảm và nhu cầu thế giới phục hồi, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới.
Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (VITIC), giá hồ tiêu trong nước nhiều khả năng dao động trong khoảng 145.000 - 155.000 đồng/kg. Nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt, giá có thể vượt 155.000 đồng/kg; ngược lại, nếu nông dân bán ra mạnh khi vào vụ mới, giá có thể giảm nhẹ nhưng khó giảm sâu.
Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá hồ tiêu mới nhất tính đến ngày 17-10 như sau:
Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia giảm nhẹ 0,01%, đạt 7.233 USD/tấn. Tương tự, giá hồ tiêu trắng Muntok giảm nhẹ 0,02%, đạt 10.091 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil không thay đổi, ở mức 6.100 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi, hiện ở mức 9.500 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi, đạt 12.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó giá hồ tiêu đen Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn.
Giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi, đạt 9.050 USD/tấn.
Sau 9 tháng năm 2025, ngành hồ tiêu Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,3 tỷ USD, trở thành một trong những mặt hàng nông sản tỷ USD của cả nước. Tuy nhiên, ngành đang đối mặt với khó khăn về giống cây trồng khi dịch bệnh, biến đổi khí hậu và công tác nghiên cứu giống chưa theo kịp nhu cầu, khiến việc duy trì năng suất và chất lượng gặp nhiều thách thức.
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu được dự báo tiếp tục ở mức cao nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu phục hồi. Đây là cơ hội lớn cho Việt Nam, song sự thiếu hụt giống chất lượng vẫn là rào cản khiến ngành chưa thể phát triển bền vững.
Theo Cục Hải quan Việt Nam, tháng 9-2025, xuất khẩu hồ tiêu đạt 20.405 tấn, trị giá 135,99 triệu USD, giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng cộng 9 tháng, lượng xuất khẩu đạt 186.503 tấn, giảm 7,1%, song nhờ giá tăng mạnh, nên trị giá vẫn tăng gần 28% so với năm trước.
Giá xuất khẩu tháng 9-2025 đạt trung bình 6.665 USD/tấn, tăng so với tháng 8 và cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng, giá bình quân đạt 6.787 USD/tấn, tăng 37,6%, cho thấy nhu cầu mạnh và nguồn cung khan hiếm tiếp tục giúp Việt Nam giữ vững vị thế quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới.
*Giá cà phê trong nước hôm nay ghi nhận mức tăng nhẹ tại nhiều địa phương trọng điểm. Giá trung bình đạt 114.400 đồng/kg, tăng 700 đồng so với hôm trước.
Tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, giá thu mua đồng loạt nhích lên, tạo tâm lý tích cực cho nông dân sau nhiều ngày trầm lắng.
|Giá cà phê tăng nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta tại sàn London biến động theo chiều hướng tích cực. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11-2025 chốt ở mức 4.542 USD/tấn, tăng 55 USD, tương đương 1,23%. Các kỳ hạn khác cũng ghi nhận mức tăng từ 23 - 33 USD/tấn.
Ngược lại, cà phê Arabica trên sàn New York điều chỉnh giảm. Hợp đồng giao tháng 12-2025 giảm 4,75 cent, xuống 394,90 cent/lb. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 3-2026 và tháng 5-2026 cũng giảm 4,15 - 4,50 cent/lb. Diễn biến trái chiều này phản ánh sự phân hóa giữa hai dòng sản phẩm chính trên thị trường cà phê toàn cầu.
Chuyên gia nhận định, giá vàng đang tăng quá cao do đầu cơ. Sắp tới thị trường sẽ có đợt giảm mạnh, do đó đầu cơ đã chuyển bớt vốn từ vàng sang những thị trường hàng hóa khác, trong đó có cà phê.
Với Arabica, tồn kho trên sàn thấp, giúp mặt hàng cà phê này hồi phục so với phiên hôm qua. Tính đến ngày 15-10, lượng tồn kho cà phê Arabica do ICE theo dõi đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,5 năm, còn 494.558 bao. Tương tự, lượng tồn kho cà phê Robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2,75 tháng, còn 6.200 lô.
VIỆT CHUNG