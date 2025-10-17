Bản tin nông sản hôm nay (17-10): Giá cà phê tăng tại nhiều địa phương trọng điểm

*Giá hồ tiêu trong nước ghi nhận mức trung bình 146.100 đồng/kg, tăng nhẹ 200 đồng so với hôm qua.

Trong đó, tại Đồng Nai tăng 1.000 đồng, lên 146.000 đồng/kg; Gia Lai giữ nguyên 144.500 đồng/kg; tại TP Hồ Chí Minh ở mức 146.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng duy trì 147.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tăng nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Hiện nay, ngoài yếu tố cung cầu, giá hồ tiêu đang chịu tác động tiêu cực từ thị trường tài chính.

Trên thị trường xuất khẩu, các thị trường lớn của hồ tiêu Việt Nam vẫn ổn định, nhưng kỳ vọng chính từ Trung Quốc chưa đạt như mong muốn. Dù vậy, về dài hạn, giá hồ tiêu vẫn được dự báo tăng do nguồn cung toàn cầu sụt giảm và nhu cầu thế giới phục hồi, giúp Việt Nam tiếp tục giữ vị thế nhà xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới.

Theo Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (VITIC), giá hồ tiêu trong nước nhiều khả năng dao động trong khoảng 145.000 - 155.000 đồng/kg. Nếu nguồn cung tiếp tục thắt chặt, giá có thể vượt 155.000 đồng/kg; ngược lại, nếu nông dân bán ra mạnh khi vào vụ mới, giá có thể giảm nhẹ nhưng khó giảm sâu.