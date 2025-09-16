Bản tin nông sản hôm nay (16-9): Giá cà phê đồng loạt giảm, giá hồ tiêu bật tăng

* Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình ở mức 119.900 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 119.600 đồng/kg, cũng giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Gia Lai có mức giảm giá cà phê nhiều nhất là 400 đồng/kg. Hiện giá thu mua ở mức 119.800 đồng/kg.

Cũng liên quan đến thị trường cà phê, nền tảng phân tích số liệu thị trường YouNet Media vừa công bố báo cáo chuyển động thị trường chuỗi Coffee Shop trên mạng xã hội nửa đầu năm 2025. Theo đó, thị trường đang chứng kiến làn sóng các "ông lớn" tiến công lên thương mại điện tử, đưa doanh thu ngành cà phê trên thương mại điện tử tăng trưởng ấn tượng ở mức 133% so với cùng kỳ 2024.