* Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình ở mức 119.900 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 120.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 119.600 đồng/kg, cũng giảm 200 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Gia Lai có mức giảm giá cà phê nhiều nhất là 400 đồng/kg. Hiện giá thu mua ở mức 119.800 đồng/kg.
Cũng liên quan đến thị trường cà phê, nền tảng phân tích số liệu thị trường YouNet Media vừa công bố báo cáo chuyển động thị trường chuỗi Coffee Shop trên mạng xã hội nửa đầu năm 2025. Theo đó, thị trường đang chứng kiến làn sóng các "ông lớn" tiến công lên thương mại điện tử, đưa doanh thu ngành cà phê trên thương mại điện tử tăng trưởng ấn tượng ở mức 133% so với cùng kỳ 2024.
Hầu hết các chuỗi cà phê đều đồng loạt mở thêm cửa hàng, đầu tư hạ tầng sản xuất, báo hiệu một cuộc cạnh tranh toàn diện và dài hạn, từ quy trình sản xuất hạt cà phê tại nhà máy đến cà phê thành phẩm trên tay khách hàng.
|Bản tin nông sản hôm nay (16-9): Giá cà phê đồng loạt giảm, giá hồ tiêu bật tăng. Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi.vn
* Giá hồ tiêu hôm nay ghi nhận sự biến động tại Lâm Đồng khi bật tăng thêm 3.000 đồng/kg.
Cụ thể, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá hồ tiêu giữ nguyên so với hôm qua, đưa cả hai địa phương về cùng mức 148.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận được thương lái thu mua hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu bật tăng lên ngưỡng 151.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg. Đây là hai tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước.
8 tháng năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu có dấu hiệu giảm, nhưng xu hướng chung vẫn ổn định, bất chấp biến động thương mại. Điều đặc biệt quan trọng là Mỹ hoàn toàn không sản xuất được hồ tiêu. Thị trường này vì vậy phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu, mở ra một dư địa bền vững và lâu dài cho doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, dù khó khăn ngắn hạn, Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm với ngành gia vị Việt Nam.
Tuy vậy, thị trường Mỹ nổi tiếng khắt khe về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững. Do vậy, để duy trì vị thế, doanh nghiệp Việt không chỉ cần tăng sản lượng mà quan trọng hơn là phải đầu tư vào chất lượng, sản xuất xanh, và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế.
* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu quay đầu tăng.
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.000 - 5.100 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mức 5.600 - 5.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 150 đồng/kg, dao động ở mức 7.900 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 tăng 150 đồng/kg, dao động ở mức 7.900 - 8.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 440 - 450 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động ở mức 494 - 498 USD/tấn.
VIỆT CHUNG