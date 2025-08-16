Bản tin nông sản hôm nay (16-8): Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng

Tại Đắk Lắk, giá cà phê giao dịch tăng 3.300 đồng/kg, hiện ở mức 114.800 đồng/kg.
Tại Gia Lai, giá cà phê ở mức 114.600 đồng/kg, tăng 3.400 đồng/kg.
| Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng. Ảnh minh họa: TTXVN
Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 3.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 114.000 đồng/kg.
Theo nhận định của một số doanh nghiệp, đà tăng giá này có thể kéo dài đến hết quý III-2025. Tuy nhiên, giá cà phê có thể hạ nhiệt khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch. Các chuyên gia cũng tỏ ra thận trọng khi nhận định về diễn biến giá cà phê sắp tới, khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố bất ổn của thế giới, bao gồm chính sách thuế của Mỹ đối với cà phê Brazil và căng thẳng thương mại giữa hai nước.
*Giá tiêu hôm nay ở thị trường trong nước tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện, giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 141.800 đồng/kg.
Cụ thể, giá tiêu ở Đắk Lắk tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, hiện ở mức 143.000 đồng/kg.
Tương tự, giá tiêu ở Gia Lai cùng xu hướng đi lên so với hôm qua, hiện được thương lái thu mua ở mức 141.000 đồng/kg.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu hôm nay giảm nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó.
Cụ thể, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.208 USD/tấn (giảm 0,33%); giá tiêu trắng Muntok hiện ở mức 10.076 USD/tấn (giảm 0,33%).
Thị trường tiêu Malaysia duy trì ổn định. Hiện, tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 9.400 USD/tấn, giá tiêu trắng ASTA ở mức 12.700 USD/tấn.
Giá tiêu ở Brazil giữ nguyên so với phiên giao dịch trước, hiện đạt mức 5.850 USD/tấn.
VIỆT CHUNG
