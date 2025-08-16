Bản tin nông sản hôm nay (16-8): Giá cà phê trong nước tiếp đà tăng

Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 3.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 114.000 đồng/kg.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp, đà tăng giá này có thể kéo dài đến hết quý III-2025. Tuy nhiên, giá cà phê có thể hạ nhiệt khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch. Các chuyên gia cũng tỏ ra thận trọng khi nhận định về diễn biến giá cà phê sắp tới, khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố bất ổn của thế giới, bao gồm chính sách thuế của Mỹ đối với cà phê Brazil và căng thẳng thương mại giữa hai nước.

*Giá tiêu hôm nay ở thị trường trong nước tăng so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện, giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 141.800 đồng/kg.