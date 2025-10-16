Bản tin nông sản hôm nay (16-10): Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng

*Giá cà phê hôm nay 16-10 ở mức 113.000 - 113.800 đồng/kg, giảm nhẹ từ 700 đến 800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 113.000 - 113.800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước dự báo giảm so với mức bình quân 114.400 đồng/kg. Khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới, lượng hàng ra thị trường nhiều hơn khiến giá nội địa hạ. Khoảng cách giữa giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng do nguồn cung dồi dào.