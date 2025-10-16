Bản tin nông sản hôm nay (16-10): Giá cà phê giảm, hồ tiêu tăng

*Giá cà phê hôm nay 16-10 ở mức 113.000 - 113.800 đồng/kg, giảm nhẹ từ 700 đến 800 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với hôm qua, dao động trong khoảng 113.000 - 113.800 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 113.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 113.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước dự báo giảm so với mức bình quân 114.400 đồng/kg. Khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới, lượng hàng ra thị trường nhiều hơn khiến giá nội địa hạ. Khoảng cách giữa giá cà phê trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng do nguồn cung dồi dào.
*Giá lúa gạo hôm nay (16-10) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước tương đối ổn định, một số loại gạo xuất khẩu giảm. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.500 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg…
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tương tự, với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 hôm nay giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.500 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg, dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mức 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
*Giá hồ tiêu hôm nay (16-10) tại các vùng trọng điểm có biến động tăng so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 143.500 - 144.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại các vùng trọng điểm có biến động tăng so với ngày hôm qua và giao dịch quanh mốc 143.500 - 144.000 đồng/kg. Trung bình tại khu vực trọng điểm tăng 500 đồng/kg.
Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 144.000 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 143.500 đồng/kg đồng/kg tăng 500 đồng/kg, tại Đắk Nông ở mức 144.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, chủ yếu giá hồ tiêu ghi nhận sự biến động so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu hiện ở mức 144.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg. Tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg.
