Bản tin nông sản hôm nay (15-9): Giá cà phê, hồ tiêu ít biến động

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 148.000 đồng/kg đến 151.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 150.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150.000 đồng/kg.

Dù Mỹ đã chính thức áp thuế quan 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giá hồ tiêu trong nước vẫn ghi nhận duy trì ở mức cao. Kết thúc tuần qua, giá hồ tiêu tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg so với tuần trước.

Giá hồ tiêu đi ngang. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá hồ tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14-9 (theo giờ địa phương) như sau: