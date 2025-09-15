Bản tin nông sản hôm nay (15-9): Giá cà phê, hồ tiêu ít biến động

*Giá hồ tiêu trong nước hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm không đổi so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 148.000 đồng/kg đến 151.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu hôm nay tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai không thay đổi so với ngày hôm qua hiện ở mức 148.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 151.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 150.000 đồng/kg, không thay đổi so với ngày hôm qua. Đồng Nai không thay đổi so với hôm qua ở mức 150.000 đồng/kg.
Dù Mỹ đã chính thức áp thuế quan 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giá hồ tiêu trong nước vẫn ghi nhận duy trì ở mức cao. Kết thúc tuần qua, giá hồ tiêu tại các tỉnh thành sản xuất trọng điểm giảm từ 1.000 đến 3.000 đồng/kg so với tuần trước.
|Giá hồ tiêu đi ngang. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã cập nhật giá hồ tiêu các loại giao dịch trên thị trường quốc tế trong ngày 14-9 (theo giờ địa phương) như sau:
Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia không thay đổi so với ngày hôm qua ở mức 7.074 USD/tấn. Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng Muntok không thay đổi so với ngày hôm qua đạt 10.024 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA của Brazil không thay đổi so với hôm qua ở mức 6.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia không thay đổi so với hôm qua hiện ở mức 9.700 USD/tấn. Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này cũng không thay đổi so với hôm qua đạt 12.900 USD/tấn.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với ngày hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn.
Ngoài ra, giá hồ tiêu trắng của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua đạt 9.250 USD/tấn.
Giá hồ tiêu trong nước tuần này giảm nhưng giá hồ tiêu xuất khẩu lại tăng từ 100 đến 430 USD/tấn. Xuất khẩu hồ tiêu được kỳ vọng sẽ là lực đỡ chính cho giá hồ tiêu Việt Nam, khi nhu cầu tăng cao từ các thị trường lớn.
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu thế giới tăng giảm trái chiều trong tuần qua. Trong đó, giá hồ tiêu Lampung của Indonesia giảm nhẹ 12 USD/tấn so với tuần trước. Hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm mạnh hơn, với mức giảm 100 USD/tấn.
Ngược lại, giá hồ tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tăng từ 360 đến 430 USD/tấn, đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Trong khi đó, giá hồ tiêu đen ASTA Malaysia đi ngang trong cả tuần qua.
Cùng thời điểm khảo sát, giá hồ tiêu trắng Muntok của Indonesia tuần qua giảm 18 USD/tấn. Trái lại, hồ tiêu trắng Việt Nam tăng 100 USD/tấn. Riêng giá hồ tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn duy trì ở mức 12.900 USD/tấn.
*Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giữ ổn định, bình quân 120.300 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng duy trì đi ngang, trong khi nguồn cung vẫn là yếu tố chi phối xu hướng trong thời gian tới.
Khảo sát tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay cho thấy giá thu mua cà phê không biến động.
Tại Đắk Lắk, mức giá phổ biến ở 120.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ ở 119.800 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận 120.200 đồng/kg.
Nhiều thương lái cho biết, giao dịch trầm lắng, các kho thu mua cầm chừng, chờ nguồn hàng vụ 2025–2026 chính thức ra thị trường.
|Giá cà phê ổn định. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Trên sàn quốc tế, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9-2025 tại London neo ở 4.817 USD/tấn, không đổi so với phiên trước.
Cùng thời điểm, Arabica giao tháng 9-2025 trên sàn New York được giao dịch quanh 410,65 US cent/lb. Theo Reuters, thị trường cà phê quốc tế đang trong trạng thái cân bằng, với những yếu tố hỗ trợ và kìm hãm đan xen.
Tại Việt Nam, nguồn cung khan hiếm trước vụ thu hoạch mới khiến lượng giao dịch hạn chế. Trong khi đó, mưa lớn tại Indonesia tiếp tục gây trở ngại cho thu hoạch, làm ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng robusta.
Ở Brazil, báo cáo của Somar Meteorologia cho thấy, bang Minas Gerais – vùng trồng arabica lớn nhất gần như không có mưa trong tuần trước, dấy lên lo ngại về sản lượng arabica trong niên vụ 2025–2026, dù robusta của nước này vẫn có triển vọng đạt kỷ lục.
Xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 1,1 triệu tấn, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, xuất khẩu đạt 85.000 tấn, tăng 12,9%.
Tuy nhiên, tại Indonesia, mức cộng giá robusta Sumatra so với hợp đồng kỳ hạn tháng 11 đã giảm mạnh, thậm chí chuyển sang âm do ảnh hưởng thời tiết bất lợi.
Ở Brazil, nhiều tổ chức đã đồng loạt hạ dự báo sản lượng arabica. Conab ước tính sản lượng arabica còn 35,15 triệu bao, giảm 11,2% so với vụ trước, trong khi robusta được nâng lên mức kỷ lục 20,1 triệu bao, tăng 37,2%.
Các dự báo từ Safras & Mercato, StoneX và Itaú BBA cũng cho thấy sự không chắc chắn về vụ mùa. Các chuyên gia cho rằng việc arabica giảm mạnh sẽ tác động lớn đến thị trường toàn cầu, bởi loại cà phê này chiếm tỷ trọng cao trong tiêu dùng quốc tế.
Bên cạnh đó, hiện tượng La Niña với khả năng xảy ra 71% trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12-2025 có thể làm biến động thời tiết tại Nam Mỹ và Đông Nam Á, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cà phê. Thêm vào đó, mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt với cà phê Brazil đang khiến thị trường thêm căng thẳng. Riêng tháng 8, xuất khẩu cà phê Brazil sang Mỹ giảm tới 46% so với cùng kỳ, khiến Mỹ tụt xuống vị trí khách hàng lớn thứ hai sau Đức.
Trong bối cảnh tồn kho trên sàn ICE xuống mức thấp nhất trong 16 tháng, nhiều phân tích dự báo giá cà phê có thể biến động mạnh trong quý IV-2025, khi châu Âu và Mỹ bước vào mùa tiêu thụ cao điểm, đẩy nhu cầu nhập khẩu tăng cao.
VIỆT CHUNG