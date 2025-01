Bản tin nông sản hôm nay (15-1): Giá cà phê, hồ tiêu giảm

Giá hồ tiêu hôm nay (15-1) sau nhiều phiên giảm liên tiếp đã quay về quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg, giá cà phê giảm, giá lúa giảm mạnh 900 đồng/kg *Giá hồ tiêu hôm nay sau nhiều phiên giảm liên tiếp đã quay về quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg; hiện giá hồ tiêu tại các địa phương trọng điểm được thu mua ở mức 145.800 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó; hiện giá hồ tiêu hai địa phương này đã quay về mức 145.000 đồng/kg. Tương tự, thị trường hồ tiêu ở tỉnh Đắk Nông tiếp tục giảm thêm 1.200 đồng/kg, hiện giá hồ tiêu được thu mua ở mức 146.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tỉnh Bình Phước ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, hiện gia thu mua ở địa phương Đông Nam Bộ này ở mức 146.000 đồng/kg. Riêng giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giữ mức ổn định so với phiên giao dịch trước và hiện được thu mua với giá cao nhất là 147.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn Sau thời gian tăng giá, thị trường hồ tiêu trong nước đã đảo chiều, giảm mạnh; giá hồ tiêu hiện tại dao động quanh mức 145.000 - 147.000 đồng/kg. Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện thị trường hồ tiêu hiện khá ảm đạm với giao dịch giảm sút, khi nông dân và nhà xuất khẩu đều tạm ngừng bán, kỳ vọng giá sẽ tăng sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nguồn cung tiêu xuất khẩu trong tháng 1 và 2-2025 sẽ hạn chế, tạo áp lực lên lượng hàng tồn kho do vụ thu hoạch chính sẽ đến muộn hơn dự kiến vì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tổng cục Hải quan Việt Nam thông tin, Mỹ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với khối lượng 73,710 tấn đạt trị giá 407,6 triệu USD. Chiếm 29,5% về lượng và 31% trị giá trong tổng xuất khẩu tiêu cả nước. So với năm 2023, đã tăng 34% về lượng và 84,2% về trị giá. *Giá cà phê trong nước hôm nay trong khoảng 113.700 - 114.500 đồng/kg. Cho tới hiện tại, giá cà phê trong nước vẫn nằm quanh ngưỡng 120.000 đồng/kg, tăng gần 80% so với đầu năm ngoái và cao gấp 2,5-3 lần so với các năm trước. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 115.400 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua ở mức 114.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 114.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 114.200 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 113.700 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 114.200 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 114.100 đồng/kg. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục giảm so với ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3-2025 giảm 39 USD/tấn, ở mức 4.863 USD/tấn, giao tháng 5-2025 giảm 30 USD/tấn, ở mức 4.796 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3-2025 giảm 4 cent/lb, ở mức 321,95 cent/lb, giao tháng 5-2025 cent/lb, giảm 3,9 cent/lb, ở mức 318 cent/lb. Giá cà phê 2 sàn cùng giảm. Cà phê trên sàn New York quay đầu lao dốc, trong khi lượng hàng vụ mới từ Việt Nam tiếp tục gây sức ép lên sàn London. Ở trong nước, sản lượng tốt và giá cà phê vẫn ở mức cao giúp nông dân trồng cà phê có thu nhập tốt. So với nhiều nông sản khác, cà phê có đặc điểm là bảo quản trong điều kiện bình thường trong thời gian 3 - 5 năm chất lượng vẫn không bị ảnh hưởng. Do nông dân thu hoạch xong nhưng không vội bán, nên hàng hóa nhiều mà giao dịch ít. Đó là lý do trong quý IV-2024, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm trên 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý IV-2024, Việt Nam xuất khẩu đạt 208.000 tấn, trị giá 1,16 tỷ USD; so với cùng kỳ năm 2023 giảm 44% về lượng nhưng tăng 4% về giá trị. Suốt thời gian 10 năm, từ 2012 đến 2022, giá hạt cà phê trong nước chỉ dao động từ 35.000-40.000 đồng/kg. Ngày 30-4-2024, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam bộ đã chạm gần 135.000 đồng/kg. Cho tới cuối năm 2024, giá cà phê trong nước vẫn nằm trên ngưỡng 120.000 đồng/kg, tăng gần 80% so với đầu năm và cao gấp 2,5-3 lần so với các năm trước. Theo các chuyên gia, một trong những lý do làm tăng giá cà phê toàn cầu chính là giá cước vận tải. Cuối năm 2023, xung đột qua Biển Đỏ – tuyến đường huyết mạch cung cấp cà phê từ châu Á sang Bắc Mỹ và châu Âu – leo thang mạnh mẽ, buộc các hãng tàu phải thay đổi lộ trình khiến thời gian vận chuyển dài thêm 10-14 ngày và tăng chi phí lên khoảng 60%. Điều này dấy lên lo ngại thiếu hụt nguồn cung cục bộ tại các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), nơi tồn kho cà phê đang ở mức thấp kỷ lục. Cùng thời gian này, tình trạng tắc cảng nghiêm trọng tại Brazil, quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, càng làm gia tăng căng thẳng. Những gián đoạn trong cung ứng đã đẩy giá cà phê Robusta trong tháng 1-2024 tăng hơn 20%, lên mức cao nhất trong 29 năm. Đồng thời, giá cà phê nhân xô tại Việt Nam cũng tăng 16% chỉ trong 1 tháng, đạt gần 80.000 đồng/kg, mức cao nhất tính đến cuối tháng 1-2024. *Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước biến động mạnh với mặt hàng lúa. Thị trường giao dịch mua bán chậm, thương lái hỏi mua lai rai lúa xa ngày cắt nhưng trả thấp. khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo các loại tương đối ổn định, một số mặt hàng lúa tươi đảo chiều giảm sâu so với cuối tuần. Trên thị trường gạo, ghi nhận gạo nguyên liệu IR 504 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 7.650 - 7.750 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo bình ổn so với ngày hôm qua. Hiện, gạo thường dao động ở mốc 15.000 - 17.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine tăng 2.000 đồng/kg dao động ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 21.500 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc) 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 18.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.500 đồng/kg. Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) giảm 900 đồng/kg so với cuối tuần dao động ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 5451 cũng giảm 900 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 7.600 – 7.800/kg; lúa OM 380 ở mức 6.600 - 6.700 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 ở mức 9.200 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động khoảng 5.750 - 7.200 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm dao động ở mức 7.100 - 7.200 đồng/kg; giá cám khô dao động ở mức 5.750 - 5.850 đồng/kg. Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán chậm. Tại Cần Thơ, nông dân chào bán đều, nhu cầu hỏi mua lúa xa ngày cắt lai rai. Tại An Giang, nhu cầu của thương lái tiếp tục chậm, giá lúa tương đối ổn định so với hôm qua. Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán chậm, thương lái hỏi mua lai rai lúa xa ngày cắt nhưng trả thấp. Tại Bạc Liêu, nhu cầu chậm lại, vắng người mua, gia lúa tương đối ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay bình ổn so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 434 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 409 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 326 USD/tấn. VIỆT CHUNG *Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.