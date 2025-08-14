Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức giá cà phê 107.300 đồng/kg, tăng 800 đồng; Gia Lai ở mức 107.800 đồng/kg, tăng 800 đồng; Đắk Lắk 108.000 đồng/kg, tăng 700 đồng.
|Bản tin nông sản hôm nay (14-8): Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: TTXVN
So với thời điểm đầu năm 2025 khi giá dao động từ 119.000 đồng đến 119.800 đồng/kg, hiện mức giá đã thấp hơn khoảng 11.000-11.600 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 103.800 đồng/kg), giá cà phê hiện vẫn cao hơn từ 3.500 đồng đến 4.400 đồng/kg.
Nhìn chung, giá cà phê đang có xu hướng tăng trở lại nhờ các yếu tố cung cầu và tình hình xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần theo dõi sát sao những diễn biến về chính sách thương mại và thời tiết để có thể đưa ra nhận định chính xác hơn về triển vọng dài hạn.
*Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định so với ngày hôm qua, với mức giá trung bình giao dịch quanh 140.800 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh đều ghi nhận mức giá không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó. Điều này phản ánh một xu hướng đi ngang đã kéo dài nhiều ngày, tạo tâm lý khá yên tâm cho cả người trồng lẫn thương lái.
Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thu mua ở mức cao nhất khu vực, cho thấy nhu cầu nội địa vẫn duy trì tốt. Lâm Đồng và Gia Lai giữ giá ổn định ở mức xấp xỉ trung bình, trong khi các địa phương khác cũng không có biến động đáng kể. Với mặt bằng giá hiện tại, nông dân có thể cân đối thu hoạch và bán ra từng phần để đảm bảo lợi nhuận, mà vẫn giữ được một phần hàng chờ những đợt tăng giá mới.
VIỆT CHUNG