Bản tin nông sản hôm nay (14-8): Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng

Nhìn chung, giá cà phê đang có xu hướng tăng trở lại nhờ các yếu tố cung cầu và tình hình xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần theo dõi sát sao những diễn biến về chính sách thương mại và thời tiết để có thể đưa ra nhận định chính xác hơn về triển vọng dài hạn.

*Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định so với ngày hôm qua, với mức giá trung bình giao dịch quanh 140.800 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, TP Hồ Chí Minh đều ghi nhận mức giá không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó. Điều này phản ánh một xu hướng đi ngang đã kéo dài nhiều ngày, tạo tâm lý khá yên tâm cho cả người trồng lẫn thương lái.