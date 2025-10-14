Bản tin nông sản hôm nay (14-10): Giá cà phê, hồ tiêu đi ngang ngày thứ hai liên tiếp

* Hiện, giá cà phê dao động trong khoảng 113.000 - 113.800 đồng/kg.

Thương lái tại Đắk Lắk thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Giá cà phê tại Gia Lai đi ngang so với hôm qua, được giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng ổn định so với hôm qua, ở mức 113.000 đồng/kg.