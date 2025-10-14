Bản tin nông sản hôm nay (14-10): Giá cà phê, hồ tiêu đi ngang ngày thứ hai liên tiếp

* Hiện, giá cà phê dao động trong khoảng 113.000 - 113.800 đồng/kg.
Thương lái tại Đắk Lắk thu mua cà phê ở mức cao nhất là 113.800 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.
Giá cà phê tại Gia Lai đi ngang so với hôm qua, được giao dịch ở mốc 113.500 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng ổn định so với hôm qua, ở mức 113.000 đồng/kg.
Theo nhận định của các chuyên gia, giá cà phê trong nước tuần này nhiều khả năng vẫn duy trì dao động trong khoảng 110.000 - 116.000 đồng/kg, tùy theo từng khu vực và biến động của tỷ giá USD/VND. Dù thị trường có phần chững lại, đây được xem là giai đoạn điều chỉnh tự nhiên sau chuỗi ngày tăng "nóng" kéo dài.
* Giá hồ tiêu hôm nay không biến động so với hôm qua, hiện ở mức 146.000 - 149.500 đồng/kg.
Cụ thể, giá hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh ở vị trí dẫn đầu thị trường trong nước, với mức giá cao nhất là 149.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.
Đắk Lắk và Lâm Đồng ghi nhận mức giá hồ tiêu trung bình là 148.000 đồng/kg. Cả hai khu vực này đều giữ mức giá ổn định, không thay đổi so với hôm qua.
Tại Gia Lai, giá chốt phiên ở mức 146.000 đồng/kg, giữ nguyên so với ngày trước đó, là địa phương có giá tiêu thấp nhất cả nước.
Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu các loại của Việt Nam không đổi so với hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá tiêu trắng 9.250 USD/tấn.
* Giá gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giá lúa tươi có xu hướng giảm.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động ở mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tại nhiều địa phương, giao dịch mua bán lúa mới lai rai, giá chững.
Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu OM 18 hôm nay dao động 8.660 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động 7.900 - 8.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đi ngang. Hiện, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam tiếp đà giảm mạnh so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động 430 - 450 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động 310 - 314 USD/tấn ; gạo Jasmine giá dao động 486 - 490 USD/tấn.
