Bản tin nông sản hôm nay (13-9): Giá cà phê tiếp đà tăng cao, giá hồ tiêu giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước duy trì tăng so với phiên giao dịch hôm qua, mức tăng trung bình 1.400 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 118.200 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 118.200 đồng/kg, tại Lâm Đồng 117.800 đồng/kg, tại Gia Lai 118.000 đồng/kg.
|Giá cà phê hôm nay (13-9) tiếp đà tăng cao. Ảnh: congthuong.vn
Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng, giảm đan xen so với phiên trước.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta tăng nhẹ so với hôm qua, dao động 4.392 - 4.817 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 11-2025 là 4.601 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1-2026 là 4.527 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 4.454 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 4.392 USD/tấn.
Giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận mức tăng so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 356,40 - 410,65 cent/lb. Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 396,85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 382,35 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 39,80 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7-2026 là 356,40 cent/lb.
Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều qua các kỳ hạn giao hàng, dao động từ 465,45 - 511,70 USD/bao 60kg. Cụ thể, ở kỳ giao hàng tháng 12-2025 là 484 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 477,20 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 465,45 USD/tấn.
*Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 13-9 ghi nhận mức giảm nhẹ, dao động quanh 148.000 - 151.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.
Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục giảm tại các khu vực, mức giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện, giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 149.600 đồng/kg.
Tại Gia Lai, giá hồ tiêu giảm thêm 1.000 đồng/kg, trong khi tại Đồng Nai giá giữ nguyên so với hôm qua, cùng ở mức 148.000 đồng/kg.
|Giá hồ tiêu hôm nay (13-9): Trong nước giảm, thế giới tăng. Ảnh minh họa
Giá hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận biến động giảm so với hôm qua, được thương lái thu mua với giá 150.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg - mức cao nhất cả nước.
Thị trường hồ tiêu thế giới duy trì ổn định, không có sự biến động tại sàn giao dịch lớn.
Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức 7.074 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 10.027 USD/tấn.
Thị trường hồ tiêu Malaysia tiếp tục ổn định, hiện giá hồ tiêu đen ASTA của nước này được thu mua ở mức 9.700 USD/tấn, giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.
Giá hồ tiêu ở Brazil duy trì ổn định, hiện giá thu mua đạt 6.500 USD/tấn.
Nhìn chung, thị trường hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam ghi nhận mức tăng so với phiên hôm qua. Hiện giá hồ tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 g/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 g/l ở mức 6.800 USD/tấn và giá hồ tiêu trắng đang ở mức 9.250 USD/tấn.
VIỆT CHUNG