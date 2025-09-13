Bản tin nông sản hôm nay (13-9): Giá cà phê tiếp đà tăng cao, giá hồ tiêu giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước duy trì tăng so với phiên giao dịch hôm qua, mức tăng trung bình 1.400 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 118.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 118.200 đồng/kg, tại Lâm Đồng 117.800 đồng/kg, tại Gia Lai 118.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (13-9) tiếp đà tăng cao. Ảnh: congthuong.vn



Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng, giảm đan xen so với phiên trước.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta tăng nhẹ so với hôm qua, dao động 4.392 - 4.817 USD/tấn. Kỳ giao hàng tháng 11-2025 là 4.601 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 1-2026 là 4.527 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 3-2026 là 4.454 USD/tấn và kỳ giao hàng tháng 5-2026 là 4.392 USD/tấn.