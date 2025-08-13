Bản tin nông sản hôm nay (13-8): Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

*Giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh, dao động trong khoảng 106.500 – 107.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 107.300 đồng/kg, tăng 3.300 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 107.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2.900 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 106.500 đồng/kg.