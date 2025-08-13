Bản tin nông sản hôm nay (13-8): Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

*Giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh, dao động trong khoảng 106.500 – 107.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 107.300 đồng/kg, tăng 3.300 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 3.200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 107.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2.900 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 106.500 đồng/kg.
|Ảnh minh họa: TTXVN
*Giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 hôm nay dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc) 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Thị trường lúa cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
*Giá hồ tiêu ghi nhận tiếp tục neo ở mức giá cao so với hôm qua ở mức 140.000 – 142.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm có giá mức cao so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá hồ tiêu trong nước ở mức từ 140.000 đồng/kg đến 142.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 142,000 đồng/kg. Giá hồ tiêu tại Gia Lai ở mức 140.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng không thay đổi so với hôm qua, hiện ở mức 142.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 140.000 đồng/kg.
VIỆT CHUNG