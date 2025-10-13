Bản tin nông sản hôm nay (13-10): Giá hồ tiêu ổn định

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu được thu mua với mức 148.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu ở mức 149.000 đồng/kg. Còn tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giá hồ tiêu được thu mua với mức 147.000 đồng/kg.