Tại tỉnh Đắk Lắk, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua với mức 148.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu được thu mua với mức 148.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá hồ tiêu ở mức 146.000 đồng/kg. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu ở mức 149.000 đồng/kg. Còn tại khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) giá hồ tiêu được thu mua với mức 147.000 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (13-10): Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: TTXVN
* Giá cà phê hôm nay trong khoảng 113.000 - 114.000 đồng/kg. Vụ thu hoạch tại Việt Nam, thời tiết có mưa ở Brazil và đồng USD cao đang kìm hãm đà hồi phục của cà phê. Yếu tố ủng hộ thị trường là tồn kho trên sàn giảm mạnh.
Tại khu vực Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 113.000 đồng/kg. Tại khu vực Cư M'gar (Đắk Lắk), giá cà phê ở mức 113.800 đồng/kg. Tại Ea H'leo, Buôn Hồ, giá cà phê được thu mua cùng mức 113.700 đồng/kg. Tương tự, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 114.000 đồng/kg; ở Gia Nghĩa và ở Đắk R'lấp là 113.900 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê ở mức 113.500 đồng/kg (Chư Prông). Còn giá cà phê tại khu vực Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) được thu mua với mức 113.500 đồng/kg.
VIỆT CHUNG