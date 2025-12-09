* Giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng mạnh từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 116.000 - 116.900 đồng/kg.
Thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116.900 đồng/kg, tăng mạnh 2.300 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116.800 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 2.400 đồng/kg, giao dịch ở mốc 116.700 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.500 đồng/kg, hiện ở mức 116.000 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (12-9): Giá hồ tiêu giảm, cà phê đảo chiều tăng mạnh. Ảnh minh họa: thuonggiaonline.vn
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đạt 4.693 USD/tấn, tăng 2,31% (106 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 giảm 0,49% (22 USD/tấn), xuống mức 4.455 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 giảm 0,26% (1,1 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 399,9 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 0,51% (2 US cent/pound), đạt 384,9 US cent/pound.
* Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Qua đó, mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức 148.000 đồng/kg đến 152.000 đồng/kg.
Ở khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 152.000 đồng/kg; tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 149.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 152.000 đồng/kg.
Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP Hồ Chí Minh hiện ở mức 151.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 151.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá tiêu các loại của Việt Nam tăng mạnh so với hôm qua. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn (tăng 5,45%); loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn (tăng 6,32%); giá tiêu trắng tăng mạnh, đạt 9.250 USD/tấn (tăng 1,08%).
* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường lượng ít, các mặt hàng gạo trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định, lúa tươi vững giá.
|Giá lúa gạo hôm nay ít biến động. Ảnh minh họa: baodanang.vn
Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.450 - 7.550 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.700 - 7.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.750 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở mức 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại giá đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 450 - 455 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 367 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 319 - 323 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 532 - 536 USD/tấn.
VIỆT CHUNG