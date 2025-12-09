* Giá cà phê hôm nay đảo chiều tăng mạnh từ 2.300 đến 2.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê ở các vùng trọng điểm giao dịch ở mức 116.000 - 116.900 đồng/kg.

Thương lái tại Lâm Đồng đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 116.900 đồng/kg, tăng mạnh 2.300 đồng/kg so với hôm qua; tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 116.800 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 2.400 đồng/kg, giao dịch ở mốc 116.700 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.500 đồng/kg, hiện ở mức 116.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (12-9): Giá hồ tiêu giảm, cà phê đảo chiều tăng mạnh. Ảnh minh họa: thuonggiaonline.vn



Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đạt 4.693 USD/tấn, tăng 2,31% (106 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 giảm 0,49% (22 USD/tấn), xuống mức 4.455 USD/tấn.