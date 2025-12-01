Bản tin nông sản hôm nay (12-10): Giá cà phê đồng loạt giảm

* Giá cà phê: Tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 - 113.800 đồng/kg. Giảm trung bình 500 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 113.800 đồng/kg. Tỉnh này ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg so với phiên trước, giảm mạnh nhất cả nước.

Tại Gia Lai và Lâm Đồng lần lượt giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg và 113.000 đồng/kg, đồng loạt giảm 600 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (12-10): Giá cà phê trong nước giảm. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn



Trên thế giới, giá cà phê trực tuyến Robusta trên sàn London đi ngang so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đóng cửa ở mức 4.480 USD/tấn, không biến động so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 đạt mức 4.391 USD/tấn.