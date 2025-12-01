Bản tin nông sản hôm nay (12-10): Giá cà phê đồng loạt giảm

* Giá cà phê: Tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 113.500 - 113.800 đồng/kg. Giảm trung bình 500 đồng/kg so với hôm qua.
Theo đó, Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 113.800 đồng/kg. Tỉnh này ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg so với phiên trước, giảm mạnh nhất cả nước.
Tại Gia Lai và Lâm Đồng lần lượt giao dịch ở mức 113.500 đồng/kg và 113.000 đồng/kg, đồng loạt giảm 600 đồng/kg.
|Bản tin nông sản hôm nay (12-10): Giá cà phê trong nước giảm. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn
Trên thế giới, giá cà phê trực tuyến Robusta trên sàn London đi ngang so với phiên giao dịch trước. Theo đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 đóng cửa ở mức 4.480 USD/tấn, không biến động so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1-2026 đạt mức 4.391 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica cũng đi ngang so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 373,05 US cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3-2026 đạt 356,35 US cent/lb.
Trong khi đó, tại sàn giao dịch Brazil, giá cà phê Arabica cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 đạt 445,9 US cent/pound, giảm 0,8%. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3-2026 đạt 442,1 US cent/pound, giảm 1,11%.
* Giá hồ tiêu: Thị trường trong nước neo ở mức cao, không có biến động. Hiện giá hồ tiêu ở mức 146.000 - 148.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng hiện đang ở vị trí dẫn đầu thị trường trong nước với mức giá cao nhất là 148.000 đồng/kg. Cả hai khu vực này đều giữ mức giá ổn định, không có sự thay đổi so với hôm qua.
Gia Lai chốt phiên ở mức 146.000 đồng/kg, giữ nguyên mức giá so với ngày trước đó.
TP Hồ Chí Minh có mức giá thu mua trung bình là 146.500 đồng/kg, không có sự thay đổi; Đồng Nai cũng giữ nguyên mức giá, ổn định ở 146.000 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Lampung Indonesia báo giá ở mức 7.230 USD/tấn, không biến động so với hôm qua; hồ tiêu trắng tại thị trường này cũng ổn định ở ngưỡng 10.008 USD/tấn.
Trong khi đó, giá hồ tiêu Brazil hiện đang giao dịch ở mức 6.200 USD/tấn, đi ngang so với hôm qua.
Tại Malaysia, hồ tiêu đen và hồ tiêu trắng không biến động, lần lượt còn 9.500 USD/tấn và 12.500 USD/tấn.
Giá hồ tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi so với hôm qua. Trong đó, giá hồ tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng đạt 9.250 USD/tấn.
* Giá lúa gạo: Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.000 - 5.200 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg.
Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 ở mức 7.800 - 7.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 giảm 50 đồng/kg ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 8.100 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động 8.150 - 8.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.
Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thường ở mốc 13.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc) 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp đà giảm mạnh so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 430 - 450 USD/tấn (giảm 15 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động ở mức 310 - 314 USD/tấn (giảm 2 USD/tấn); gạo Jasmine giá dao động 486 - 490 USD/tấn.
VIỆT CHUNG