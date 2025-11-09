Bản tin nông sản hôm nay (11-9): Giá cà phê giảm nhẹ

*Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ,giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg, còn 114.600 đồng/kg - cao nhất trong khu vực; tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, còn 114.500 đồng/kg; tại Gia Lai và Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giá cà phê tại Gia Lai là 114.300 đồng/kg và Lâm Đồng là 113.500 đồng/kg.

Hiện tại, cà phê Việt Nam đang trong thời điểm giáp hạt. Vụ thu hoạch mới sẽ bắt đầu từ tháng 11-2025, kéo theo nguồn cung dồi dào và theo thông lệ, giá thường có xu hướng giảm trong giai đoạn này.