*Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ,giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg, còn 114.600 đồng/kg - cao nhất trong khu vực; tại Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, còn 114.500 đồng/kg; tại Gia Lai và Lâm Đồng cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giá cà phê tại Gia Lai là 114.300 đồng/kg và Lâm Đồng là 113.500 đồng/kg.
Hiện tại, cà phê Việt Nam đang trong thời điểm giáp hạt. Vụ thu hoạch mới sẽ bắt đầu từ tháng 11-2025, kéo theo nguồn cung dồi dào và theo thông lệ, giá thường có xu hướng giảm trong giai đoạn này.
|Bản tin nông sản hôm nay (11-9): Giá cà phê giảm nhẹ. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn
Dự báo những tháng cuối năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tích cực nhờ nhu cầu phục hồi mạnh từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và châu Á, trong khi giá thế giới vẫn duy trì ở mức cao.
Giá cà phê thế giới hôm nay: Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đạt 4587 USD/tấn, giảm 1,27% (59 USD/tấn) so với hôm qua. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 1,26% (55 USD/tấn) lên mức 4426 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 giảm 1,21% (4,8 US cent/pound) so với hôm qua, xuống mức 393 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 tăng 0,37% (1,4 US cent/pound), đạt 383,2 US cent/pound.
Giá cà phê thế giới sau khi tăng đã quay đầu giảm nhẹ vào cuối phiên do đồng USD mạnh lên, kích thích hoạt động chốt lời và bán tháo từ các nhà đầu tư.
*Giá hồ tiêu hôm nay không có nhiều biến động. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 150.000-153.000 đồng/kg.
Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai ổn định ở mức 150.000 đồng/kg; tại Bà Rịa-Vũng Tàu ở mức 152.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Đắk Nông 153.000 đồng/kg. Riêng Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay giảm nhẹ, giảm 1.000 đồng/kg, hiện 150.000 đồng/kg.
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá hồ tiêu thế giới không ghi nhận biến động mới. Cụ thể, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đang niêm yết giá hồ tiêu đen ASTA Malaysia ở mức cao nhất là 9.700 USD/tấn, tiếp đến là hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.087 USD/tấn và hồ tiêu đen Brazil ASTA 570 đạt 6.600 USD/tấn.
Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu dao động trong khoảng 6.240- 6.370 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550g/l.
Xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong 8 tháng đầu năm 2025 tăng mạnh, cả về lượng (26,8%) và giá trị (95,1%) so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường lớn như Việt Nam và Đức. Ngược lại, nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ lại sụt giảm, giảm 6,5% trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.
VIỆT CHUNG